Amtseinführung: Neuer Schulleiter von Friesenheim wird vorgestellt

Der neue Schulleiter der Grundschule Friesenheim Oliver Bensch wurde im Gemeinderat vorgestellt. Schulamtsdirektorin Barbara Bundschuh führte ihn öffentlich in sein Amt ein.
Eine unscheinbare Einführung in das Amt des Schulleiters der Grundschule Friesenheim mit Außenstelle Schuttern hat bereits im vergangenen Jahr im kleinen Kreis im Büro des neues Schulleiters stattgefunden. Es sei der ausgesprochene Wunsch von Oliver Bensch gewesen, die Einführung im kleinen Rahmen durchzuführen. Schließlich habe er bereits im Schuljahr 2024/2025, nach dem Weggang von Bettina Deutscher, das Amt des Schulleiters kommissarisch geführt. Friesenheims Bürgermeiser Erik Weide betonte: „Ich wusste von vornherein mit Oliver Bensch haben wir eine gute Besetzung für uns, der Lust und den Willen zum Gestalten besitzt.“