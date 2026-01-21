Amtseinführung: Neuer Schulleiter von Friesenheim wird vorgestellt

Eine unscheinbare Einführung in das Amt des Schulleiters der Grundschule Friesenheim mit Außenstelle Schuttern hat bereits im vergangenen Jahr im kleinen Kreis im Büro des neues Schulleiters stattgefunden. Es sei der ausgesprochene Wunsch von Oliver Bensch gewesen, die Einführung im kleinen Rahmen durchzuführen. Schließlich habe er bereits im Schuljahr 2024/2025, nach dem Weggang von Bettina Deutscher, das Amt des Schulleiters kommissarisch geführt. Friesenheims Bürgermeiser Erik Weide betonte: „Ich wusste von vornherein mit Oliver Bensch haben wir eine gute Besetzung für uns, der Lust und den Willen zum Gestalten besitzt.“

Schulamtsdirektorin Barbara Bundschuh ließ in der Gemeinderatssitzung von Friesenheim, in der Bensch nun nochmals in öffentlichem Rahmen in sein Amt eingeführt wurde, die vergangenen 25 Jahre von Bensch als Lehrer und in Leitungsfunktion an unterschiedlichen Schulen Revue passieren. Auffällig sei bei Bensch, dass er bereits seit 20 Jahren mit Schulleitungsaufgaben betraut ist.

Er gestaltet Broschüren für Grundschulen mit

Bildungspolitische Neuerungen habe er mitgestaltet. Sonderaufgaben habe Bensch schon immer gern und mit großem Einsatz übernommen. Wichtig sei ihm in allem Tun, die Persönlichkeitsentwicklung der Kinder zu stärken. So sei er Mitautor von Broschüren für die Grundschulen, die an der Deutschen Olympischen Akademie mit anderen Kollegen erarbeitet wurden. Aktuell arbeitet Bensch an einer Schulbroschüre mit dem Südbadischen Fußballverband zusammen, um Material für Kinder zu entwickeln. Das Ideal des olympischen Credos sei nicht der Sieg, sondern die Teilnahme. Jeder gebe sein Bestes, so Bundschuh. Die Bereitschaft sich ganz seiner Aufgabe zu widmen, verfolge er mit hohem Anspruch an sich selbst, was sich durch seine gesamte Laufbahn hindurchziehe. Die Schulamtsdirektorin attestierte Bensch eine ansteckende Begeisterungsfähigkeit auf Augenhöhe mit dem Gegenüber. Ideenreichtum, eine konstruktive und gewinnbringende Art sowie ein reicher Erfahrungsschatz und Besonnenheit zeichneten Bensch aus.

Mit 21 Lehrkräften sei die Friesenheimer Grundschule, die größte in Friesenheim. Bensch habe die Leitbildentwicklung fest im Blick und weiß um die gesetzliche Umsetzung. In Friesenheim greife er auf ein gutes Netzwerk und Kooperationspartner zurück.

Bensch ist in Ottenheim aufgewachsen

In Ottenheim aufgewachsen sieht sich Bensch verwurzelt in der Region und seit 20 Jahren beheimatet in Schuttern. Die Grundschule sei für ihn ein Ort mit wachsender Bedeutung. „Jedes Kind sollte mit Freude lernen dürfen“, so Bensch. Hier gelte es Vertrauen in sich und das Umfeld zu entwickeln und das Selbstbewusstsein zu stärken. Grundschule bedeute auch Inklusion, Sprachförderung, ein Ganztagsangebot an Betreuung, Differenzierung und Digitalisierung. An der Grundschule wird Beziehungsarbeit geleistet und es entstehen Beziehungen unter allen Beteiligten, so Bensch.

Er sei hoch motiviert, die Grundschule in Friesenheim mit Außenstelle Schuttern voranzubringen. Dafür brauche es einen klaren Kompass. Dass sich die Gemeinde Friesenheim viele Schulen leiste, sei gut eingebrachtes Geld. Für den Rest sorge er mit seinem Kollegium, damit die Kinder an der Grundschule in ihrer individuellen Persönlichkeit wahrgenommen werden und in ihrem weiteren Leben viel Freude am Lernen haben. Dazu brauche es Eltern, Lehrer, Gemeinde, das Schulamt und politische Entscheidungen mit dem Fokus auf das Kind und die Bildung.

Beruflicher Werdegang

Bis 2011 war Oliver Bensch an der damaligen Grund- und Hauptschule Altenheim. Danach wechselte er von 2011 bis 2020 als Schulleiter an die Grundschule Lahr-Sulz. Im Jahr 2020 wechselte er als Konrektor an das Bildungszentrum Seelbach. Im Schuljahr 2024/2025 leitete er nach dem Weggang von Bettina Deutscher die Grundschule in Friesenheim. Seit dem Schuljahr 2025/2026 ist er offiziell Schulleiter.