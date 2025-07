Kai Palme wurde im Rahmen eines Gottesdiensts in sein Amt als Diakon eingeführt. In der Gemeinde St. Georgen-Tennenbronn wird er Vertretungsdienste leisten.

In einem Gottesdienst der evangelischen Kirchengemeinde St. Georgen-Tennenbronn wurde im Ökumenischen Gemeindezentrum der neue Diakon Kai Palme in sein Amt eingeführt.

Laut Diakonin Anne Keller ist Palme schon seit Juli im sogenannten „Kooperationsraum“ tätig, von Mönchweiler über Buchenberg, Weiler und Königsfeld bis St. Georgen, Tennenbronn, Triberg und Furtwangen.

Dekan Wolfgang Rüter-Ebel übernahm die Einführung und lobte Palme als „engagierten Mann“, der ebenso im Ökumenischen Gemeindezentrum wie in Villingen in der Erwachsenenbildung und Bezirksjugend aktiv sein wird. Auch soll er sich bezüglich Kontaktstellen für junge Erwachsene zur Kirche Gedanken machen und diese entwickeln. Das gebe es bisher nicht, Möglichkeiten seien sowohl in der analogen als auch der digitalen Welt vorhanden, so Rüter-Ebel.

In der Gemeinde St. Georgen-Tennenbronn wird er aufgrund von Vakanzen Vertretungsdienste leisten, soll aber auch die Konfirmanden- und Seniorenarbeit unterstützen. Rüter-Ebel übernahm die Einführung Palmes.