1 Bad Wildbads Bürgermeister Marco Gauger. Im Hintergrund sieht man sein Lieblingsgebäude der Stadt, das Forum König-Karls-Bad. Foto: Mutschler

Seit 100 Tagen ist nun auch der neue Bad Wildbader Bürgermeister Marco Gauger im Amt. Oder, um ganz genau zu sein, seit 99 Tagen. Grund genug, mit ihm über seine Anfangszeit in der Bäderstadt zu sprechen.















Bad Wildbad - Gelöst wartet der Bürgermeister in dem Büro, das nun seit 1. April sein neuer Arbeitsplatz ist. "Mir geht’s gut. Es macht sehr viel Spaß und ist sehr abwechslungsreich", erzählt Gauger. Vor seinem Amtsantritt sei er "sehr gespannt auf das Ankommen" gewesen. Am 31. März habe er seinen Schreibtisch in Freudenstadt geräumt, am 1. April dann direkt in Bad Wildbad angefangen. Hier sei er "herzlich empfangen" worden, alles sei sehr gut vorbereitet gewesen.