Amt hofft auf Hinweise von Bürgern Kampfansage an Müllsünder in Furtwangen

Furtwangen - Da die Vermüllung starke Ausmaße angenommen hat, möchte die Stadt Furtwangen konsequent gegen Müllsünder vorgehen. Die Bevölkerung ist dazu aufgerufen, sich bei möglichen Hinweisen an das städtische Ordnungsamt zu wenden. Hinweise sind entweder unter Telefon 07723/ 93 91 66 oder per E-Mail an Hermann Fengler hfengler.stadt@furtwangen.de möglich.