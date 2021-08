"Hunger, Hunger, her damit!"

Amsel-Glück in Balingen

2 Noch vor wenigen Tagen sah es im Nest so aus: Die Amsel-Mama ist fleißig am Brüten. Foto: Dick Foto: Schwarzwälder Bote

Tiere: Nach fatalem Nestraub wagt Amsel-Paar neuen Anlauf

Balingen. Als vor ein paar Wochen das Nest der Eheleute Amsel geplündert wurde, war das Paar außer sich: Vier Eier zerstört, gefressen bis auf Schalenreste von irgendeinem Nest-Räuber. Aber Herr und Frau Amsel blieben zusammen wagten einen neuen Versuch, und jetzt ist ihre Welt wieder heil.

Vier süße Babys hat die Amsel-Mama in einem Garten auf dem Heimlichen Wasen in Balingen ausgebrütet. Und die wachsen rasant schnell. Eben noch konnten die "Vierlinge" kaum ihr Köpfchen heben und schon ein, zwei Tage später strecken sie frech ihr grellorangenen Schnäbelchen auf den Rand des Nestes, scheinen von früh bis spät zu lamentieren: "Hunger, Hunger, Hunger!"

Mama und Papa fliegen los, sobald es morgens hell wird und hören erst bei Dunkelheit wieder auf mit dem Füttern. "Eindringlinge" – zum Beispiel viel zu neugierige Hunde – vertreiben sie erfolgreich mit lautem Gezeter und Geschrei.

Und so werden die Amsel-Kids in etwa zwei Wochen flügge und ihr Nest verlassen können – wenn alles weiter gut geht. Aber danach sieht es sehr aus. Denn sein Nest hat das Amsel-Paar dieses Mal gut, ja beinahe unsichtbar, in einem mächtigen, alten Weinstock gebaut, der auch prima vor Regen und Sonne schützt.

Versuch Nummer eins dagegen hatte auf einem gut einsehbaren Balkon stattgefunden. Diesen Fehler werden die Beiden wohl nicht noch einmal machen, und so freuen sich die unmittelbaren Nachbarn, eine Menschenfamilie, schon auf die nächste Brutsaison und noch mehr Amsel-Glück. Amseln bleiben nämlich nicht nur oft im gleichen Revier, sondern auch über längere Zeit ein Paar.