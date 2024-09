Amphibienschutz in Neubulach: Neuer Lebensraum für Feuersalamander und Co.

Neuer Lebensraum für Feuersalamander und Co.

Amphibienschutz in Neubulach

1 Dieser Bach bei Martinsmoos soll einen natürlicheren Verlauf bekommen. Foto: Philipp Beck

Ein Bachlauf in Martinsmoos soll so hergerichtet werden, dass ursprünglich ansässige Tier- und Pflanzenarten wieder zurückkommen. Die Maßnahme wird auf städtischem Gelände umgesetzt – und kostet die Kommune nichts.









Im Nordosten Martinsmoos’ fließt ein kleiner Bach vor sich hin. Der wurde in früheren Zeiten einmal begradigt und mit Betonsohlen ausgekleidet. Das sei in der Vergangenheit mit „fast allen“ Fließgewässern passiert, erklärte Philipp Beck (UWV) im Gemeinderat. Der sitzt nicht nur im Gremium, sondern arbeitet auch noch für den Landschaftserhaltungsverband (LEV) des Kreises. Und in dieser Doppelfunktion brachte er dem Gemeinderat ein neues Projekt näher.