Amphibien-Taxi in Wildberg: So bewahren Ehrenamtliche Kröten und Salamander vor dem Tod

Freiwillige haben in Wildberg einen Schutzzaun für Kröten aufgestellt und kümmern sich darum, dass die Tiere nicht unter die Räder kommen.
Die Gruppe wächst – das gilt für die Ehrenamtlichen ebenso wie für die Amphibien, die ihre Hilfe benötigen. Mehrere Freiwillige stellten entlang des Waldrands hinter der Wildberger Klosteranlage einen Schutzzaun für Kröten auf. Die sind mittlerweile aus der Winterruhe erwacht und machen sich auf den Weg zu ihrem Laichgewässer, dem Klostersee. Dabei müssen sie die Straße überqueren, was ohne menschliche Hilfe für viele Amphibien den Tod bedeutet.