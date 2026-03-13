Ampelregelung bei Rötenberg: L 422 nach Hangrutsch wieder befahrbar

Die Zeit der Umwege bei der Fahrt von Rötenberg nach Rötenbach gehört bald der Vergangenheit an. Von Samstag, 14. März, an ist eine halbseitige Befahrung möglich.
In der Nacht auf den 13. Februar ist der bergseitige Hang entlang der L 422 zwischen Rötenbach und Rötenberg (Rötenberger Straße) auf einer Länge von rund 30 Metern abgerutscht. Teile der Rutschmasse sind auf der Fahrbahn zum Liegen gekommen. Die Straßenmeisterei hat die Straße als Sofortmaßnahme aus Sicherheitsgründen voll gesperrt und eine Umleitung ausgeschildert.