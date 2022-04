Kurve in die untere Weihergasse in Schramberg nicht gekriegt

1 Bei einem Unfall in der Nacht zum Sonntag wurde unter anderem ein Ampelmast an der Unteren Weihergasse beschädigt. Foto: Wegner

Mit "nicht angepasster Geschwindigkeit" ist der Fahrer eines Personenwagens in der Nacht zum Sonntag in der Schramberger Innenstadt unterwegs gewesen. Dabei kam er von der Straße ab.















Link kopiert

Schramberg - Wenn die Polizei "nicht angepasste Geschwindigkeit" sagt, dann meint sie "zu schnell". Diesem Vorwurf sieht sich ein 51-jähriger Autofahrer gegenüber, der am frühen Sonntagmorgen gegen 0.35 Uhr in der Schramberger Schillerstraße kurz nach der Berneckschule unterwegs war. Beim Versuch nach links in die untere Weihergasse abzubiegen kam der Fahrer nach rechts von der Fahrbahn ab und "mähte" dort einen massiven Ampelmasten um. Dadurch wurde auch das Geländer am Gehweg zur Vermittlungsstelle der Telekom sowie die Straßenbeleuchtung in Mitleidenschaft gezogen.

Beifahrer leicht verletzt

Der Fahrer selbst blieb laut Polizei unverletzt, sein Beifahrer verletzte sich leicht bei dem Unfall. Der städtische Bauhof musste im Anschluss den Gehwegsbereich um den geknickten Ampelmasten absperren. Allein am Fahrzeug entstand ein Schaden von 5000 Euro.