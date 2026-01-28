Ampellösung wird geprüft: Schutterner üben Kritik an Brücken-Situation

Der Schutterner Ortschaftsrat ist unzufrieden mit der Verkehrsregelung auf den beiden Überquerungen, die ins Dorf führen. Eine intelligente Ampellösung wird derzeit geprüft
Die aktuelle Situation auf den Brücken, die nach Schuttern führen – egal, ob von Schutterzell kommend über die Autobahn oder die Brücke über die Bahngleise in Friesenheim –, stellen die Ratsmitglieder nicht zufrieden. Ortsvorsteher Jürgen Silberer sprach von einer Ampellösung auf der Brücke in Schutterzell, die letztlich den gesicherten Verkehr herstellen soll. Aber das habe so wohl niemand gewollt und sei kaum im Sinne des Einzelnen.