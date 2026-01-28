Ampellösung wird geprüft: Schutterner üben Kritik an Brücken-Situation

Der Schutterner Ortschaftsrat ist unzufrieden mit der Verkehrsregelung auf den beiden Überquerungen, die ins Dorf führen. Eine intelligente Ampellösung wird derzeit geprüft

Die aktuelle Situation auf den Brücken, die nach Schuttern führen – egal, ob von Schutterzell kommend über die Autobahn oder die Brücke über die Bahngleise in Friesenheim –, stellen die Ratsmitglieder nicht zufrieden. Ortsvorsteher Jürgen Silberer sprach von einer Ampellösung auf der Brücke in Schutterzell, die letztlich den gesicherten Verkehr herstellen soll. Aber das habe so wohl niemand gewollt und sei kaum im Sinne des Einzelnen.

Ortsvorsteher Silberer erläuterte die neue Ampelregelung auf dem Brückenkopf zwischen Schutterzell und Schuttern. Vom Landratsamt wurde dort eine provisorische Ampel eingerichtet. In diesem Bereich der Brücke sei es nicht möglich einen Anbau an die Brücke zu bekommen, weil der Betreiber „die Bundesautobahn“ diese bezahlen müsste und dem nicht zustimmte. „Dies war von der Planung her anders vorgesehen“, erläuterte Silberer. Da im Zuge des Bahnausbaus im Jahr 2040 ohnehin eine neue Brücke gebaut werden müsse, sei dies nicht rentabel, wenn dort ein teurer Anbau entstehen würde, der in gut 15 Jahren wieder abgerissen werden müsste.

Silberer hofft auf schnelle Lösung – auch für die großen Arbeitengeber

Eine intelligente Ampelregelung, die Fahrzeuge erfasse damit geringere Wartezeiten entstünden, soll noch geprüft werden. „Auch die Schutterzeller sind gegen eine Ampellösung. Jetzt ist die Fahrbahn zu schmal, was niemandem hilft“, so Silberer.

Für das Industriegebiet in Schuttern sei diese Lösung jedoch sehr unbefriedigend. Schuttern sei nur noch über Kürzell direkt ohne Hindernisse erreichbar. Auf wenig Zustimmung stößt die aktuelle Situation bei Ortsvorsteher auch, weil in Schuttern die beiden größten Arbeitgeber im Gewerbegebiet ansässig sind und mit den beiden Unternehmen Albea und Kammin auch zwei sehr gute Gewerbesteuerzahler die Gemeinde stützten. Lastwagen müssten an den Standort kommen und stießen vermehrt auf Hindernisse. „Für den Industriestandort Schuttern und damit meine ich besonders die Brücken in Friesenheim und Schutterzell sollte es langsam Lösungen geben“, so Silberer. Er fragte sich: „Warum lässt sich nicht im Eiltempo gemäß dem Bauturbo eine Lösung finden?“

„Der Unmut in der Bevölkerung wird immer größer“, wusste Ratsmitglied Marco Lippmann (CDU). „Mit den Brücken, den damit verbundenen Fahrbahnverengungen in einem so kleinen Ort wird ein richtiger Käse produziert. Wir bekommen Radwege, die keiner wollte und Tempo 30, das lähmt.“ Mittlerweile finde es Lippmann „beschämend“, wie man in das Dorf komme. Die Straße nach Schutterzell sei schmäler geworden. Ihm stelle sich die Frage: Was jetzt gefährlicher sei. Zum Ausbau eines Radwegs von Friesenheim nach Schuttern erklärte er: „Lasst doch den teuren Anbau weg. Die neue Brücke ist ohnehin noch ziemlich weit weg.“

Lackspuren an Barrieren

Wer sich zudem die Barriere anschaut, erkennt so manche Lackspur. Die Fahrbahnverengung lässt wohl nicht alle Fahrzeuge gut aneinander vorbeikommen. Georg Kempf (Bürger für Schuttern) sagte: „Ich bin sprachlos. Man könnte meinen, das Land hat zu viel Geld.“

Radweg und Begrenzung

Radweg nach Schutterzell:Am 10. Februar 2025 war Spatenstich für den Rad- und Fußweg von Schuttern nach Schutterzell. Der Weg ist 2,1 Kilometer lang. Seit dem Jahr 2017 besteht der erklärte Wunsch nach einem Radweg. Die Kosten liegen bei etwas mehr als zwei Millionen Euro. Zur Rheintalbrücke von Friesenheim nach Schuttern: Seit Anfang des Jahres 2025 gilt für die Rheintalbrücke eine Tonnagenbegrenzung auf 30 Tonnen. Das Regierungspräsidium Freiburg hat diese Tonnagenbegrenzung angeordnet, weil im Zusammenhang mit dem Einsturz der Carolabrücke in Dresden vergleichbare Brücken auf ihre Standfestigkeit in Augenschein genommen werden. Dazu zählt auch die Brücke in Friesenheim.