Ampel-Sparpläne sorgen für Wirbel: Sorgen um Ausbau der Rheintalbahn

1 Unterwegs nach Basel mit der Rheintalbahn. Zum geplanten Streckenausbau gibt es indes viele offene Fragen. Foto: von Ditfurth

Die Milliarden-Sparpläne von Bund und Bahn lassen derzeit auch am Oberrhein aufhorchen: Ist der Zeitplan des Mammutprojekts Karlsruhe-Basel noch zu halten? Die Frage bleibt zunächst offen.









„Fatale Folgen für die Region“ sieht der CDU-Bundestagsabgeordnete Yannick Bury laut einer Mitteilung am Dienstagmorgen kommen, „wenn sich die Gerüchte um Einsparungen beim Aus- und Neubau der Rheintalbahn“ bestätigten. Er befürchte in diesem Zusammenhang auch Auswirkungen auf den – eigentlich parallel geplanten – Ausbau der A 5, so der CDU-Politiker gegenüber unserer Redaktion. Hintergrund sind die aus Berlin verordneten Mittelkürzungen: Der Bund hatte der Bahn bis 2027 ursprünglich rund 40 Milliarden Euro in Aussicht gestellt. Nach einem Verfassungsgerichtsurteil zur Rechtswidrigkeit der Haushaltspläne und den daraus resultierenden Kürzungen bleiben nun noch rund 27 Milliarden Euro.