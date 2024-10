Ampel-Regierung: Zwei Gipfel, ein Papier und eine Koalition auf der Kippe

1 Lindner, Habeck, Scholz: In der Ampel macht jetzt jeder sein eigenes Ding in der Wirtschaftspolitik. (Archivfoto) Foto: Kay Nietfeld/dpa

Es geht um die Wirtschaftsflaute, den Industriestandort Deutschland und zehntausende Arbeitsplätze. Bei den Gipfeln von Scholz und Lindner steht aber auch die Zukunft der Koalition auf dem Spiel.









Berlin - Der Kanzler will kein Koalitions-Theater mehr. Deshalb bleibt der Vorhang zu, wenn er am Dienstag um 16.00 Uhr mit Vertretern von Industrieverbänden, Gewerkschaften und großen Unternehmen über Wege aus der Wirtschaftsflaute berät. Es gibt anschließend keine Pressekonferenz, auch die ursprünglich geplanten Auftaktbilder bleiben Fotografen und Kameraleuten verwehrt. Was hinter verschlossenen Türen im Kanzleramt besprochen wird, soll nach dem Willen des Kanzlers nicht nach draußen dringen. "Wir müssen wegkommen von den Theaterbühnen", hat er am Wochenende als Devise für das Treffen ausgegeben. Sein Ziel sei ein "großes Miteinander" in der Sache.