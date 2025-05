1 Bereits vor zwei Wochen wurde schon einmal entlang der B 462 gearbeitet. Foto: Archiv-Foto: Otto Eine Ampel auf der B 462 bei Dunningen machte die Verkehrsteilnehmer stutzig. Wird hier eine Baustelle aufgebaut? Wir fragen nach.







Kündigt sich hier etwa eine Baustelle an? Das vermuteten Verkehrsteilnehmer, die am Montag auf der B 462 unterwegs waren, angesichts einer aufgebauten Ampel. Wir fragen beim Landratsamt in Rottweil nach.