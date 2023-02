1 Beide Unfallbeteiligten wurden bei dem Zusammenstoß verletzt. Symbolfoto. Foto: Comofoto – stock.adobe.com

Eine Renault-Fahrerin ist am frühen Freitagmorgen an einer Kreuzung in Sulz gegen einen Lastwagen geprallt. Die 20-Jährige und der 47-jähriger Lkw-Fahrer wurden leicht verletzt.









Link kopiert Diesen Artikel teilen











Sulz - Gegen 04.40 Uhr nahm die Renault-Fahrerin auf der Kreuzung der Freudenstädter Straße mit der Montendre-Straße und Stuttgarter Straße dem Lastwagen die Vorfahrt.

Sie prallte gegen den Lkw mit Anhänger, der auf der Vorfahrtsstraße in Richtung Horb unterwegs war.

Zu dieser Zeit war die Ampelanlage der Kreuzung noch nicht in Betrieb und für die Vorfahrtsregelung galten die vorhandenen Verkehrszeichen.

Rettungsdienst rückt an

Die beiden Verletzten mussten in die Klinik gebracht werden.

An dem schon älteren Renault Clio entstand wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von rund 5000 Euro, am Lastwagen der Marke Scania erheblicher Schaden in Höhe von etwa 15.000 Euro. Abschleppdienste kümmerten sich um die beiden nicht mehr fahrbereiten Fahrzeuge.

Die Feuerwehr Sulz war mit vier Fahrzeugen und 15 Mann bei dem Unfall eingesetzt.