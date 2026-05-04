„Amokfahrt“ in Leipzig: Verdächtiger Autofahrer ist 33-jähriger Deutscher
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Der Fahrer befindet sich aktuell in polizeilichem Gewahrsam. Foto: AFP/JENS SCHLUETER

Bei einem Vorfall mit einem Auto in der Leipziger Innenstadt sind am Montagnachmittag zwei Menschen getötet worden. Der Fahrer des Wagen war offenbar ein 33-jähriger Deutscher.

Bei dem nach dem tödlichen Zwischenfall mit einem Auto in Leipzig festgenommenen Fahrer handelt es sich um einen 33-Jährigen mit deutscher Staatsangehörigkeit aus der sächsischen Stadt. Der Mann sei von Einsatzkräften noch in seinem Fahrzeug widerstandslos festgenommen worden, teilte die Polizei in der sächsischen Stadt am Montagabend mit. Er befinde sich in Polizeigewahrsam.

 

Bei dem Mann handelt es sich nach Angaben von Sachsens Innenminister Armin Schuster (CDU) um einen mutmaßlichen „Amoktäter“. Aktuell gingen die Einsatzkräfte davon aus, dass die Stadt Leipzig „sicher“ sei, sagte er in Leipzig vor Journalisten bei einem gemeinsamen Pressestatement der Ermittler und der Stadtverwaltung. Eine Amokfahrt sei „hochwahrscheinlich“.

Es gebe aktuell „keine Anhaltspunkte für einen weiteren Tatbeteiligten“, betonte auch eine Vertreterin der Staatsanwaltschaft bei dem gemeinsamen Auftritt mit Schuster. Ebensowenig gebe es Hinweise auf weitere Beteiligte. Ermittlungen liefen zunächst wegen des Verdachts des zweifachen Mordes und mindestens zweifachen versuchten Mordes. Weitere Einzelheiten lägen zunächst nicht vor, die Ermittlungen liefen derzeit.

 