Amokfahrt in Leipzig?: Auto rast in Menschenmenge – zwei Tote, mehrere Verletzte

Ein Auto ist in der Innenstadt von Leipzig in eine Menschenmenge gefahren. Es gibt mindestens zwei Tote und mehrere Verletzte.
Bei einem Vorfall in der Leipziger Innenstadt sind am Montagnachmittag nach Polizeiangaben mindestens zwei Passanten gestorben. Das bestätigte der Leipziger Oberbürgermeister Burkhard Jung. Außerdem sind der Polizei zufolge mehrere Menschen verletzt worden, zwei davon schwer. Ein Auto war in eine Menschenmenge gerast. Der Fahrer wurde festgenommen. Es gehe keine Gefahr mehr ihm aus.