Amokfahrt in Leipzig?: Auto rast in Menschenmenge – zwei Tote, mehrere Verletzte

Ein Auto ist in der Innenstadt von Leipzig in eine Menschenmenge gefahren. Es gibt mindestens zwei Tote und mehrere Verletzte.

Bei einem Vorfall in der Leipziger Innenstadt sind am Montagnachmittag nach Polizeiangaben mindestens zwei Passanten gestorben. Das bestätigte der Leipziger Oberbürgermeister Burkhard Jung. Außerdem sind der Polizei zufolge mehrere Menschen verletzt worden, zwei davon schwer. Ein Auto war in eine Menschenmenge gerast. Der Fahrer wurde festgenommen. Es gehe keine Gefahr mehr ihm aus.

Ein Polizeisprecher sprach von einer „dynamischen Lage“. Nähere Infos zum genauen Hergang und Hintergrund waren zunächst nicht bekannt. Beim Kurznachrichtendienst X waren zahlreiche Videos und Bilder zu sehen, die zeigten, wie Feuerwehrfahrzeuge, Krankenwagen und Polizeiautos in der Innenstadt anrückten.

Auto raste über zentrale Straße in Leipzig

Das Auto fuhr offenbar über die Grimmaische Straße, die vom zentralen Augustusplatz in die Leipziger Fußgängerzone führt. In der Nähe befindet sich die Universität sowie die Nikolaikirche Leipzig, ein zentraler Ort der Friedlichen Revolution.

Der Vorfall löste einen Großeinsatz aus. Foto: Jan Woitas/dpa

„Ein Pkw ist durch die Innenstadt gefahren“, sagte eine Polizeisprecherin der Nachrichtenagentur AFP. Eine konkrete Zahl der Verletzten konnte die Sprecherin zunächst nicht nennen.