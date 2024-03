Amok-Alarm in Brandenburg: Bewaffneter dringt in Schule ein – Polizei überwältigt Mann

Bewaffneter dringt in Schule ein – Polizei überwältigt Mann

Amok-Alarm in Brandenburg

1 In Brandenburg hat ein Mann an einer Schule einen Amok-Alarm ausgelöst (Symbolbild). Foto: dpa/Sebastian Kahnert

Ein Bewaffneter ist in eine Schule in Petershagen in Brandenburg eingedrungen und hat einen Amokalarm ausgelöst. Laut Polizei wurde der Mann „im Umfeld der Schule“ von Einsatzkräften überwältigt.









Link kopiert



Ein bewaffneter 22-Jähriger ist am Freitag in eine Schule im brandenburgischen Petershagen-Eggersdorf eingedrungen und hat einen Amokalarm ausgelöst. Wie die Polizei in Potsdam mitteilte, wurde der Mann „im Umfeld der Schule“ von Einsatzkräften überwältigt. Dabei wurden er und ein Polizist leicht verletzt. Weitere Verletzte gab es nicht.