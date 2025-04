Offener Brief an Ron Prosor

1 Die Hechinger Amnesty-Gruppe wendet sich in einem offenen Brief an den Botschafter Israels in Deutschland, Ron Prosor. Foto: Fabian Sommer/dpa

Die Amnesty-Gruppe Hechingen schreibt einen offenen Brief an Ron Prosor, den israelischen Botschafter in Deutschland. Das ist der Anlass.









Amnesty International hat sich hinsichtlich des brutalen Überfalls der Hamas und anderer Terroristen auf Israel am 7. Oktober 2023, aber auch zu den anschließenden israelischen Militär-Aktionen in Gaza mit zehntausenden Todesopfern klar positioniert und beides scharf verurteilt. Das berichtet die Hechinger Amnesty-Gruppe in einer Pressemitteilung.