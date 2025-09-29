Amira el Amar in Kippenheim: Trotz technischer Probleme begeistern orientalische Tänze im Bürgerhaus

Annette Gündel zeigte unter ihrem Künstlernamen Amira el Amar, dass orientalischer Tanz mehr als Bauchtanz ist.
Begonnen hat der Abend mit tanzenden Schleiern, die durch Schwarzlicht wie Wolken über die Bühne schwebten – gefolgt von Amira el Amars Begrüßungstanz, der mit großem Applaus belohnt wurde. Darüber berichtet die Tänzerin in einer Mitteilung. Basma, die Gasttänzerin aus Frankreich, überzeugte mit einem romantischen Schleiertanz. Eine humorvolle Einlage bot Alsena, die Gasttänzerin aus der Schweiz. Sie stellte sich zunächst als Hausfrau mit Bügelbrett vor, die sich aber dann, animiert durch ihre Musik, zur orientalischen Tänzerin verwandelte. Das Gastensemble aus Waldkirch unter der Tänzerin Lorina bot einen authentisch, ägyptischen Stocktanz, der ebenfalls die Gäste begeisterte, heißt es in der Mitteilung weiter.