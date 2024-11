Eigentlich wollten die Amigos am Freitag in Balingen auftreten. Doch nun gibt es eine Planänderung. Das Konzert muss auf nächstes Jahr verschoben werden.

Schlechte Nachricht für Fans der Amigos: Das für Freitag, 29. November, geplante Konzert des Schlager-Duos in der Stadthalle Balingen muss aufgrund einer Erkrankung verschoben werden. Darüber informiert der Veranstalter.

Der neue Termin für das Konzert ist Sonntag, 2. März 2025, um 16 Uhr, ebenfalls in der Stadthalle Balingen. „Bereits gekaufte Eintrittskarten behalten ihre Gültigkeit und müssen nicht umgetauscht werden“, heißt es in einer Mitteilung.

Lesen Sie auch

Veranstalter freut sich auf das Konzert im März

Für Fragen oder weitere Informationen steht das Team von artmedia – management & more GmbH unter der Telefonnummer 07223/9 53 44 66 oder per E-Mail an office@artmedia-net.de zur Verfügung.

„Wir danken allen Gästen für ihr Verständnis und freuen uns darauf, gemeinsam mit den Amigos im März einen unvergesslichen Konzertabend zu erleben“, schreibt der Veranstalter am Ende.