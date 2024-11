Amerikanischer Unternehmer in Empfingen: Warum Trumps Wirtschaftswunder nicht kommen wird

Amerikanischer Unternehmer in Empfingen

1 Der neu gewählte US-Präsident Donald Trump hat ein „goldenes Zeitalter“ für Amerika versprochen. Ökonomen bezweifeln seine Ansichten. Foto: dpa/Evan Vucci

Cannon Bailey, Präsident des amerikanischen Unternehmens Racemark, das seinen Deutschland-Sitz in Empfingen hat, sieht Trumps Pläne zum Scheitern verurteilt. Er hofft, dass sich die deutsch-amerikanischen Gemeinsamkeiten durchsetzen werden.









Racemark ist eines der internationalen Unternehmen in Empfingen. Rennfahrer Bob Bailey gründete den Hersteller von maßgefertigten Autoteppichen und Autositzbezügen 1964 in den USA. Das amerikanische Familienunternehmen betreibt seinen deutschen Standort in der Robert-Bosch-Straße. Racemark-Präsident Cannon Bailey spricht mit unserer Redaktion über den Wahlsieg von Donald Trump und die möglichen Auswirkungen von Trumps Wirtschaftspolitik.