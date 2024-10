American Music Awards: Jennifer Lopez über Auftritt: Energie war elektrisierend

1 Jennifer Lopez erinnert sich an ihren ersten Auftritt bei den American Music Awards. (Archivfoto) Foto: Evan Agostini/Invision/AP/dpa

Jennifer Lopez hat eine weit zurückreichende Geschichte mit den American Music Awards. Zu deren 50-jährigem Bestehen erinnert sich die Sängerin an ihre Auftritte dort - einer davon war ganz besonders.









Los Angeles - Sängerin Jennifer Lopez blickt mit guten Erinnerungen auf ihren ersten Auftritt bei den American Music Awards zurück. "Die Energie im Raum war elektrisierend", sagte die 55-Jährige in einem Video, das der Veranstalter zum 50-jährigen Bestehen auf der Plattform X veröffentlichte. Gleichzeitig könne sie kaum fassen, dass der Auftritt bereits 23 Jahre zurückliege: "Das ist so lange her!"