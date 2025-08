American Football: Zwei Bucks springen von der Kreisliga in die GFL

Die Balingen Bucks haben vor zwei Wochen ihre erste Saison in der Kreisliga Baden-Württemberg beendet. Für zwei Spieler waren diese ersten Erfahrungen im organisierten American Football ein ganz besonderes Sprungbrett für einen bemerkenswerten Schritt: Die beiden Wide Receiver Taha Erkeneken und Jason Wagner wechseln zu den Ravensburg Razorbacks in die German Football League (GFL), die höchste nationale Spielklasse in Deutschland.

Rückkehr in die Geburtsstadt

Für Erkeneken ist der Wechsel nach Ravensburg nicht nur ein enormer sportlicher Schritt, sondern gleichzeitig eine Rückkehr in seine Geburtsstadt: „Das macht das Ganze natürlich noch einmal etwas besonderer“, erzählt der 25-Jährige. Sowohl für ihn als auch für Wagner kam das Interesse des Bundesligisten vor ein paar Wochen aus heiterem Himmel: „Plötzlich waren wir in einer Whatsapp-Gruppe mit dem Titel ,Scouts’ und wussten gar nicht so richtig, was es damit auf sich hat“, erinnert sich der 22-Jährige.

„Wir kriegen das irgendwie hin“

Der Schritt in die erste Liga ist für die beiden Balinger natürlich ein großer – sowohl was das spielerische Niveau angeht, als auch die mit dem Wechsel verbundenen Anstrengungen. Direkt nach Feierabend ins Auto steigen, nach Ravensburg fahren, dort Meeting und Training absolvieren und teilweise bis in die Nacht hinein die Heimreise antreten – so wird in Zukunft mehrmals wöchentlich ein Abend der beiden Receiver aussehen. Dennoch bestand kein Zweifel daran, dass sie diese Herausforderung annehmen wollten: „Als wir die Chance bekommen haben, war sofort klar: Wir kriegen das irgendwie hin“, so Wagner.

Kontakt durch Quarterback-Coach

Der erste Kontakt zu den Razorbacks entstand durch Tommy Möschter, der in Ravensburg spielt und zuletzt bei den Bucks als Quarterback-Coach agierte. Dennoch: Voll und ganz wissen, was in den kommenden Monaten auf sie zukommen wird, können Erkeneken und Wagner natürlich nicht. Ersterer wird in den nächsten Wochen noch damit beschäftigt sein, eine Knöchelverletzung, die ihn schon für einen Großteil der abgelaufenen Bucks-Saison außer Gefecht setzte, auszukurieren. „Ich denke, ich bin aktuell bei etwa 70 Prozent. Aber ich bin natürlich vorsichtig“, berichtet der 25-Jährige von seinem Genesungsprozess.

„Brutales Niveau“ bei erstem Training

Wagner hingegen hat bereits die ersten Trainingseinheiten mit den Razorbacks absolvieren können. Diese verlangten ihm erwartungsgemäß alles ab: „Das Niveau ist schon brutal. Zum einen natürlich spielerisch, aber vor allem auch athletisch.“ Den beiden Neuzugängen ist klar: Sie müssen körperlich und mental ein neues Level erreichen, um beim Tabellendritten der GFL-Gruppe Süd bestehen zu können. Zum einen motiviert das die Beiden aber umso mehr: „Wir haben Bock auf die Herausforderung. Wir wollen es uns selbst – und auch allen anderen – beweisen, dass wir es drauf haben“, so Wagner.

Mentoren mit Profi-Erfahrung

Zum anderen fühlen sich Erkeneken und Wagner deutlich besser auf die GFL vorbereitet, als man das von zwei Kreisliga-Spielern vielleicht erwarten würde. Die Bedingungen bei den Balingen Bucks seien ausgezeichnet gewesen, berichten sie. Außerdem konnten sie bereits von Trainern mit Profi-Erfahrung – wie Gründer Nelson Stegmaier oder Ex-Headcoach Elias Becher – lernen. „Wir müssen einfach nur dranbleiben und unseren Weg weitergehen“, ist sich Erkeneken sicher. „Und natürlich wollen wir uns vor allem weiterentwickeln und von unseren neuen Coaches und Mitspielern lernen“, ergänzt er.

Bereit für das Rampenlicht

Zu den Heimspielen der Razorbacks kommen regelmäßig weit mehr als 1000 Zuschauer. Die Partien werden live übertragen. Die Bedingungen – und damit auch die Anforderungen – sind in vielerlei Hinsicht professionell. Führt die Aussicht auf dieses Rampenlicht zu Zweifeln bei den beiden jungen Balingern? „Klar, man macht sich schon Gedanken – beispielsweise wie viel Spielzeit man bekommt. Ich meine: Wir kommen aus der Kreisliga, das dürfen wir nicht vergessen. Aber wir werden alles geben, diszipliniert und motiviert sein – und dann sind wir guter Dinge, dass wir das packen können“, so Jason Wagner. Taha Erkeneken ergänzt: „Wir waren neulich das erste Mal bei einem Spiel in Ravensburg. Die Eindrücke waren schon verrückt. Aber das motiviert uns umso mehr, diese Herausforderung anzunehmen und die Chance zu nutzen!“