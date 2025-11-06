American Football: Wie geht’s weiter mit dem Gündringer Raphael Zistler und Stuttgart Surge?

Raphael Zistler steht mit Stuttgart Surge weiter vor einer ungewissen Zukunft. Bei der EM wurde der Gündringer mit dem deutschen Team Vierter.
Wie geht es weiter mit dem aus Gündringen stammenden Footballer Raphael Zistler und seinem Team Stuttgart Surge? Eigentlich wollte der Meister der European League of Football (ELF) zusammen mit neun weiteren Teams die Liga verlassen und mit ihrer European Football Alliance (EFA) eine eigene Liga gründen. Mit ihr würden neben der ELF und der German Football League (GFL) des offiziellen American-Football-Verbands Deutschland gleich drei Profi-Ligen gleichzeitig existieren.