American Football: Wie geht’s weiter mit dem Gündringer Raphael Zistler und Stuttgart Surge?

Raphael Zistler steht mit Stuttgart Surge weiter vor einer ungewissen Zukunft. Bei der EM wurde der Gündringer mit dem deutschen Team Vierter.

Wie geht es weiter mit dem aus Gündringen stammenden Footballer Raphael Zistler und seinem Team Stuttgart Surge? Eigentlich wollte der Meister der European League of Football (ELF) zusammen mit neun weiteren Teams die Liga verlassen und mit ihrer European Football Alliance (EFA) eine eigene Liga gründen. Mit ihr würden neben der ELF und der German Football League (GFL) des offiziellen American-Football-Verbands Deutschland gleich drei Profi-Ligen gleichzeitig existieren.

Rhein Fire macht Rückzieher In dieser Woche gab jedoch Rhein Fire Düsseldorf bekannt, zusammen mit weiteren fünf Teams wieder aus der EFA austreten zu wollen. Ob auch Stuttgart Surge dazugehört, ist bislang unklar. Der Meister hat sich noch nicht öffentlich dazu geäußert. Die ELF hatte bereits rechtliche Schritte angekündigt, sollte die EFA tatsächlich eine eigene Liga gründen. Aus ELF-Sicht sei dies aus lizenzrechtlichen Gründen gar nicht möglich.

Zistler hatte zusammen mit Stuttgart Surge im ELF-Finale im September die Vienna Vikings mit 24:17 in der Stuttgarter MHP-Arena besiegt und wurde damit erstmals Meister der 2020 gegründeten Liga. Zwei Tage später hatte die ELF verkündet, mit elf Teams in die Saison 2026 gehen zu wollen. Offen ließ sie, welche Teams das sein sollen. Spekuliert wurde, ob unter anderem die Milano Seamen in die ELF zurückkehren werden. Sie hatten sich 2024 aus der Liga zurückgezogen. Die Italiener gaben inzwischen jedoch bekannt, in der kommenden Saison nicht an der ELF teilzunehmen.

Niederlagen für Deutschland

Während der Konflikt zwischen der ELF und EFA weiter Fahrt aufnimmt, nahm Zistler mit der deutschen Football-Nationalmannschaft an der Heim-EM in Krefeld teil. Nach einer deutlichen 9:30-Niederlage im Halbfinale gegen Österreich verlor die deutsche Auswahl auch das Spiel um Platz 3 gegen Italien mit 14:17. Europameister wurde Österreich mit einem 27:0-Sieg im Finale gegen Finnland.