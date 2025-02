2 Donald Trump ist als erster US-Präsident beim Super Bowl im Stadion. Foto: Ben Curtis/AP/dpa

Donald Trump ist als erster amtierender US-Präsident bei einem Super Bowl. Vor dem Duell zwischen der Kansas City Chiefs mit den Philadelphia Eagles verrät der Republikaner auch seinen Tipp.









New Orleans - US-Präsident Donald Trump ist beim Super Bowl zwischen den Kansas City Chiefs und den Philadelphia Eagles in New Orleans eingetroffen. Der 78-Jährige ist der erste amtierende US-Präsident, der beim wichtigsten Sportevent des Landes live vor Ort ist.