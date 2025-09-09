American Football: Stuttgart Surge verlässt die ELF

Am Sonntag gewann Stuttgart Surge mit dem Gündringer Raphael Zistler das Finale der European League of Football. Keine 48 Stunden verlässt der Meister die Liga – mit vielen anderen.
Es war bereits vermutet worden, dass das Finale der European League of Football (ELF) am Sonntag in der Stuttgarter MHP-Arena das letzte Spiel der erst 2020 gegründeten Liga sein würde. Nun scheint das Aus besiegelt: Elf der 16 Teams haben am Dienstagvormittag ihren Rückzug aus der ELF verkündet – darunter auch der frischgebackene Meister Stuttgart Surge und Finalgegner Vienna Vikings.