American Football: Stuttgart Surge verlässt die ELF
Mit dem Finale in der Stuttgarter MHP-Arena endet wohl auch die Zeit der European League of Football. Foto: Marijan Murat/dpa

Am Sonntag gewann Stuttgart Surge mit dem Gündringer Raphael Zistler das Finale der European League of Football. Keine 48 Stunden verlässt der Meister die Liga – mit vielen anderen.

Es war bereits vermutet worden, dass das Finale der European League of Football (ELF) am Sonntag in der Stuttgarter MHP-Arena das letzte Spiel der erst 2020 gegründeten Liga sein würde. Nun scheint das Aus besiegelt: Elf der 16 Teams haben am Dienstagvormittag ihren Rückzug aus der ELF verkündet – darunter auch der frischgebackene Meister Stuttgart Surge und Finalgegner Vienna Vikings.

 

Einig sind sich alle: Vor dem mutmaßlichen ELF-Ende wurde mit dem Endspiel in Stuttgart noch einmal ein American-Football-Spektakel der Extraklasse geboten. Stuttgart Surge – mit dem Gündringer Raphael Zistler – hat beim erhofften „Finale dahoim“ mit dem 24:17-Sieg eine meisterhafte Leistung gegen zähe Wiener geboten. Insbesondere Zistler und seine Defensive standen stark und ließen in der zweiten Halbzeit keinen einzigen Punkt zu. Viel Lob gab es von Zistler auch für die Atmosphäre mit über 36 000 Zuschauern in der MHP-Arena.

Esume nicht beim Finale

Dass unter diesen 36 000 Zuschauern erstmals bei einem ELF-Finale nicht der Liga-Commissioner Patrick Esume war, galt bereits als klares Signal, dass es mit der Liga vorbei ist. Der TV-Kommentator galt als Gesicht der Liga. Er war es auch, der die Konkurrenz-Liga GFL des offiziellen American-Football-Verbands Deutschland immer kritisiert hat, weil er das vorhandene Zuschauerpotenzial in Deutschland nicht nutze, und zusammen mit dem Sportmanager Zeljko Karajica vor fünf Jahren die ELF gründete. Beide hatten schon vor dem Finale in Stuttgart bekanntgegeben, nach der Saison ihren Posten in der Liga zu räumen.

Die Kritik an der ELF war in all den Jahren immer groß. Neben fehlender Transparenz und Kommunikation war vor allem die finanzielle Situation stets ein Thema. Anders als in der GFL nehmen an der ELF keine Vereine teil, sondern Franchises, also private Unternehmen – und für die sei die Liga nicht lukrativ gewesen. Kein Team habe je schwarze Zahlen geschrieben. Im April 2024 gründeten daher mehrere von ihnen die ELF Franchise Association, um mehr Mitspracherecht zu haben. Aus dieser wurde im Juli 2025 die European Football Alliance (EFA), der die elf Teams angehören, die nun die ELF verlassen.

Pressemitteilung von Surge

Stuttgart Surge schreibt in einer am Dienstagvormittag veröffentlichten Pressemitteilung: „Diese Entscheidung spiegelt wider, was die Alliance für die langfristige Gesundheit, Stabilität und Wachstum des American Football in Europa am besten hält. Die EFA betont, dass es keine Unklarheiten gibt: Die Organisation und ihre Teams haben nicht die Absicht, 2026 oder in den folgenden Jahren in der ELF anzutreten. Der Weg in die Zukunft der EFA basiert auf Transparenz, wirtschaftlicher Nachhaltigkeit und an der Ausrichtung an den besten Praktiken der professionellen Sportführung.“

Weiter heißt es: „Die finanzielle Instabilität, mangelnde Transparenz und die Vertragsverletzungen der ELF werden als unvereinbar mit der Vision der EFA von einer Liga angesehen, in der die Teams echte Partner sowohl in der Führung als auch in der Aufteilung der Einnahmen sind. Die Alliance betont, dass die europäischen Fans, Spieler und Trainer und Investoren eine Struktur verdienen, die Integrität, Transparenz und Nachhaltigkeit gewährleistet. Die EFA konzentriert sich nun in Zusammenarbeit mit den führenden europäischen Franchises darauf, ein modernes Eigentums- und Führungsmodell nach dem Vorbild der NFL aufzubauen.“

 