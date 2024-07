1 Nach Gastspielen in Sinsheim und Reutlingen kehrte das Team von Stuttgart Surge am Wochenende nach Degerloch zurück. Foto: Pressefoto Baumann/Julia Rahn

Die Rückkehr des Surge-Teams ins Degerlocher Gazi-Stadion endet vor gut 4000 Zuschauern erst abrupt – findet dann aber doch noch einen erfreulichen Ausgang.









Aufgrund der Fußball-EM musste das Team von Stuttgart Surge seine drei ersten Heimspiele in der European League of Football (ELF) in Sinsheim und Reutlingen austragen, umso gespannter war der Tabellenführer der Central Conference auf die Rückkehr ins angestammte Gazi-Stadion – die ein abruptes Ende fand.