Elf Jahre nach dem Drama gegen die Patriots feiern die Fans der Seattle Seahawks die Wiedergutmachung. Im 60. Super Bowl gewinnt der Favorit eine defensiv-geprägte Partie souverän.
Santa Clara - Die Seattle Seahawks haben zum zweiten Mal in ihrer Geschichte den Super Bowl gewonnen und die New England Patriots deutlich bezwungen. Das favorisierte Team um Quarterback Sam Darnold setzte sich auch dank seiner starken Defensive in einem einseitigen Finale der National Football League mit 29:13 durch. Die Patriots - gemeinsam mit den Pittsburgh Steelers Super-Bowl-Rekordchampion - verpassten den angestrebten siebten Titel dagegen deutlich. Es wäre der erste Triumph seit dem Abschied von Superstar Tom Brady gewesen.