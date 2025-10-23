70.000 Football-Fans, ein historisches Stadion und ein Weltstar auf den Treppen. Nun steht fest, wer beim NFL-Spiel in Berlin die Halbzeit-Show übernimmt und wer die deutsche Hymne singt.
Berlin - Der australische Rapper The Kid Laroi wird bei der Halbzeit-Show des NFL-Spiels in Berlin auftreten. Sein Auftritt findet auf den Treppen des Marathontors im Olympiastadion statt, wie die Football-Liga mitteilte. Der 22-Jährige war bereits für den Musikpreis Grammy nominiert. Zu seinen bekanntesten Liedern gehört der Song "Stay" gemeinsam mit dem kanadischen Superstar Justin Bieber.