American Football: Nach dem Super Bowl ist vor der neuen Saison

Die Neckar Hammers zelebrierten gemeinsam den Super Bowl – und freuen sich schon jetzt auf die kommende Saison in der Kreisoberliga.
Wie für viele American-Football-Fans im ganzen Land war der Super-Bowl-Sonntag auch im Lager der Neckar Hammers ein Festtag. Auch wenn sich diesmal nicht ein Großteil der Mannschaft in einem Schwenninger Kino zur großen Watchparty einfand, verfolgten Spieler und Trainer das NFL-Finale in kleineren Gruppen. „Währenddessen hat man sich dann natürlich viel über WhatsApp ausgetauscht“, wie Headcoach Daniel Fanselow berichtet.