American Football Kreisliga: Balingen Bucks feiern nach Abwehrschlacht ersten Saisonsieg

Eine starke Defensive und spektakuläre Special-Teams-Aktionen sichern den Zollernalb-Footballern den ersten Saisonsieg gegen die Reutlingen Eagles II.
Am 3. Spieltag der Football-Kreisliga Baden-Württemberg feierten die Balingen Bucks beim 13:0-Auswärtserfolg gegen die Reutlingen Eagles II ihren ersten Saisonsieg. „Wir wussten, dass uns hier ein hartes Stück Arbeit erwartet, es war ein Duell auf Augenhöhe“, lautete das Fazit von Bucks-Quarterback Nelson Stegmaier, der in der vergangenen Saison noch in der Regionalliga-Mannschaft der Reutlinger seine Mitspieler erfolgreich in Szene setzte.