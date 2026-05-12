American Football Kreisliga: Balingen Bucks feiern nach Abwehrschlacht ersten Saisonsieg

Eine starke Defensive und spektakuläre Special-Teams-Aktionen sichern den Zollernalb-Footballern den ersten Saisonsieg gegen die Reutlingen Eagles II.

Am 3. Spieltag der Football-Kreisliga Baden-Württemberg feierten die Balingen Bucks beim 13:0-Auswärtserfolg gegen die Reutlingen Eagles II ihren ersten Saisonsieg. „Wir wussten, dass uns hier ein hartes Stück Arbeit erwartet, es war ein Duell auf Augenhöhe“, lautete das Fazit von Bucks-Quarterback Nelson Stegmaier, der in der vergangenen Saison noch in der Regionalliga-Mannschaft der Reutlinger seine Mitspieler erfolgreich in Szene setzte.

Die mehr als 200 Zuschauer auf dem Kunstrasenplatz an der Reutlinger Kreuzeiche, auch „Eagles Nest“ genannt, sahen bei optimalen äußeren Bedingungen von Beginn an eine intensive Partie, in der sich beide Mannschaften nichts schenkten. Sinnbildlich dafür standen zahlreiche verletzungsbedingte Unterbrechungen, die glücklicherweise allesamt glimpflich verliefen.

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Beide Mannschaften agierten mit einer sehr kompakten und äußerst stabilen Defensive. Folgerichtig kam das Offensivspiel auf beiden Seiten kaum ins Rollen, das Angriffsrecht wechselte entsprechend häufig hin und her. Wie es in solchen Phasen oft der Fall ist, kommt den Special Teams, den spezialisierten Einheiten, eine besondere Bedeutung zu.

Erler mit spektakulärem Block-Return-Touchdown

Kurz vor Ende des ersten Viertels versuchten die Gastgeber aus aussichtsreicher Position ein Field Goal. Doch das Special Team der Bucks hatte etwas dagegen: Andreas Erler blockte den Schussversuch, nahm den Ball auf und trug ihn spektakulär über das gesamte Feld zurück in die Endzone der Reutlinger – Touchdown. Der Extrapunkt war ebenfalls gut, sodass Balingen mit 7:0 in Führung ging.

Im zweiten Abschnitt bot sich ein ähnliches Bild: Die Verteidigungsreihen dominierten und erschwerten beiden Offensiven den Raumgewinn erheblich. Die Bucks erzielten mehrere Quarterback-Sacks und erzwangen Ballverluste, während die Reutlinger mit aggressiver Defense Druck auf die Balingen-Offensive ausübten. So blieb es zur Halbzeit bei der knappen 7:0-Führung für die Zollernalb-Footballer.

Wagner setzt das nächste Highlight im Special Team

Im dritten Viertel lieferte erneut das Special Team der Bucks ein Ausrufezeichen: Jason Wagner trug einen Punt-Return über mehr als 50 Yards zurück, umkurvte die Eagles-II-Defensive und erzielte einen viel umjubelten Touchdown – 13:0 für die Bucks. Der Extrapunkt wurde zwar von Reutlingen geblockt, doch die Freude der mitgereisten Balingen-Anhänger blieb ungetrübt.

Sicherer Sieg und faire Geste nach Abpfiff

Im weiteren Verlauf entwickelte sich eine reine Abwehrschlacht. Die Bucks ließen defensiv nichts mehr zu und brachten die Führung souverän über die Zeit. Hauptschiedsrichterin Helga Müller beendete die Partie schließlich beim Stand von 13:0. Wie im Football üblich, verabschiedeten sich beide Teams nach einem intensiven, aber fair geführten Spiel mit dem Handschlag.

Stimmen zum Spiel

„Wir sind sehr froh und stolz auf den Sieg unserer Mannschaft. In der Offensive haben wir definitiv noch Luft nach oben, denn wir haben es nicht geschafft, weitere Punkte zu erzielen. Das können wir besser. Unsere Defensive hat abgeliefert, auf sie konnten wir uns verlassen, sie hat insgesamt eine unglaubliche Leistung gezeigt“, so Stegmaier. Der 27-Jährige freute sich zudem über seine Rückkehr an die alte Wirkungsstätte: „Es war eine tolle Atmosphäre, es hat richtig Spaß gemacht.“ Am 30. Mai um 15 Uhr steht bereits das Rückspiel gegen die Reutlingen Eagles II an, diesmal auf dem heimischen Sportplatz in Endingen.