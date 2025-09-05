American Football in Deutschland: ELF, GLF und jede Menge Probleme

An diesem Sonntag findet das Finale der European League of Football in Stuttgart statt – mit dem Gündringer Raphael Zistler. Doch was genau steckt eigentlicher hinter dieser neuen Liga?
In Deutschland gibt es aktuell zwei miteinander konkurrierende American-Football-Ligen: die German Football League (GFL) und die European League of Football (ELF). Die bereits seit 1979 existierende GFL ist die höchste Liga des American-Football-Verbands Deutschland (AFVD) und wird nach deutschem Vorbild ausgetragen – mit Auf- und Abstieg. Erfolgreichstes Team in Süddeutschland sind die Unicorns der TSG Schwäbisch Hall, mit denen der Gündringer Raphael Zistler 2022 deutscher Meister wurde. Seit dieser Saison spielen auch die Pforzheim Wilddogs in der 2.GFL.