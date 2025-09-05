American Football in Deutschland: ELF, GLF und jede Menge Probleme

An diesem Sonntag findet das Finale der European League of Football in Stuttgart statt – mit dem Gündringer Raphael Zistler. Doch was genau steckt eigentlicher hinter dieser neuen Liga?

In Deutschland gibt es aktuell zwei miteinander konkurrierende American-Football-Ligen: die German Football League (GFL) und die European League of Football (ELF). Die bereits seit 1979 existierende GFL ist die höchste Liga des American-Football-Verbands Deutschland (AFVD) und wird nach deutschem Vorbild ausgetragen – mit Auf- und Abstieg. Erfolgreichstes Team in Süddeutschland sind die Unicorns der TSG Schwäbisch Hall, mit denen der Gündringer Raphael Zistler 2022 deutscher Meister wurde. Seit dieser Saison spielen auch die Pforzheim Wilddogs in der 2.GFL.

Die ELF wiederum wird nach dem Vorbild der amerikanischen Profi-Liga NFL ausgetragen – in einem geschlossenen Liga-System ohne Auf- und Abstieg. Gegründet wurde sie 2020 vom TV-Kommentator Patrick Esume und dem Sportmanager Zeljko Karajica. Esume hatte zuvor mehrfach den AFVD kritisiert, das in Deutschland vorhandene Zuschauer-Potenzial beim American Football nicht zu nutzen.

Anders als in der GFL nehmen an der ELF keine Vereine, sondern Franchises teil. Als private Unternehmen kaufen sie von ELF eine Lizenz, um an ihr teilnehmen zu dürfen. Das Geschäftsmodell: Die ELF bietet einen Ligabetrieb, mit dem die Franchises Geld verdienen können – zumindest in der Theorie.

Deutschland ist der Schwerpunkt

Die ELF startete 2021 mit acht Teams, von denen sechs aus Deutschland kamen – darunter auch Stuttgart Surge, das seit 2023 Raphael Zistlers Team ist. In der aktuellen Saison nehmen 16 Teams aus neun europäischen Ländern an der ELF teil. Deutschland bildet mit sieben Teams weiterhin den Schwerpunkt.

Schon seit ihrer Gründung sorgt die ELF allerdings für reichlich Negativschlagzeilen. Die Teams kritisierten unter anderem die schlechte Kommunikation, mangelnde Transparenz und finanzielle Misswirtschaft innerhalb der Liga. Liga-Commissioner Patrick Esume und ELF-Geschäftsführer Zeljko Karajica gaben bereits ihren Rücktritt zum Saisonende bekannt. Laut einem Bericht der „Sportschau“ sagte Thomas König, Sportdirektor von Frankfurt Galadxy: „Die Liga ist so unattraktiv wie nie. Keine Franchise macht Gewinn und wir sind nicht einmal nah dran.“

Ein Problem: Als private Unternehmer müssen die deutschen Franchises ihren Spielern den gesetzlichen Mindestlohn zahlen. Das könne viele Teams finanziell nicht stemmen. Zudem komme die ELF ihren Zahlungsverpflichtungen an die Teams nicht nach. Laut dem „Hamburger Abendblatt“ laufen aktuell 26 Vollstreckungsverfahren gegen die ELF.

Der AFVD verweigert bis heute die Zusammenarbeit mit der ELF. Im Podcast „Football hautnah“ sagte der ehemalige Bundestrainer Martin Hanselmann, der bis 2022 Trainer von Stuttgart Surge in der ELF war: „Ich glaube, dass wir noch nicht weit genug sind, um auf Dauer parallel zwei unterschiedliche American-Football-Ligen halten zu können. In den USA gibt es eine – und jede andere tut sich schwer.“

Teams gründen Gegenpol zur ELF

Im Juli 2025 gründeten acht ELF-Teams die European Football Alliance (EFA) als Gegenpol zur ELF. Mit dieser Allianz wollen sich die Franchises mehr Mitspracherecht sichern und – notfalls unabhängig von der ELF – die Struktur des American Footballs in Europa neu gestalten. Ebenso wird die Gründung einer eigenen EFA-Liga in Betracht gezogen. Im August traten drei weitere ELF-Teams der EFA bei – unter anderem auch Stuttgart Surge