American Football im Zollernalbkreis: Albstadt Alligators feiern Meistertitel

1 So jubelt der Meister der Kreisoberliga im American Football: Die Albstadt Alligators feiern die vorzeitige Meisterschaft. Foto: Eibner

Mit einem 24:19-Heimsieg gegen die Aalen Legions feiern die Albstädter American Footballer vorzeitig den Aufstieg. Die Mannschaft von Headcoach Markus Lohr bleibt auch im siebten Spiel ungeschlagen.









Die Albstadt Alligators haben das „wichtigste Spiel des Jahres“ mit 24:19 gegen die Aalen Legions gewonnen. Nach dem Erfolg gegen den Tabellenzweiten in der Heimstätte auf Lichtenbol, die liebevoll von den Alligators „Sumpf“ genannt wird, haben die Albstädter Footballer die Meisterschaft in der Kreisoberliga in der Tasche.