American Football: Fünfmal gefeuert und noch immer dabei: NFL-Profi Johnson

Jakob Johnson ist in dieser NFL-Saison bereits fünfmal entlassen worden. Beim Spiel der New York Giants in München könnte er am Sonntag aber auf dem Feld stehen. Mit Widerständen kennt er sich aus.









New York - Wenn Football-Profi Jakob Johnson am Sonntag in München für die New York Giants auf dem Platz steht, dann sicher nicht als nette Geste für die deutschen Fans. "In der NFL ist jedes Spiel zu wichtig und Gewinnen zu schwer, als dass die da irgendwelche Charity-Projekte machen", sagte der gebürtige Stuttgarter der Deutschen Presse-Agentur vor der Reise nach Deutschland. "Es geht darum, wo die Kinder vieler Leute zur Schule gehen nächstes Jahr. Mir wird niemand einen Gefallen tun, um auf dem Platz zu stehen." Unter dem Trainerteam um Chefcoach Brian Daboll haben die Giants in dieser Saison nur zwei von neun Partien gewonnen, weitere Niederlagen bedrohen Jobs.