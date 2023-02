1 Eine Ära geht zu Ende: TV-Moderator Christoph „Icke“ Dommisch (links) mit Philadelphia Eagles-Spieler Jason Kelce Foto: IMAGO / Icon Sportswire

Zum Abschied flossen Tränen: Stars wie Patrick Mahomes oder Jalen Hurts sind künftig nicht mehr bei Pro Sieben zu sehen. Die Rechte hat sich ein anderer TV-Anbieter gesichert.









Zum Abschied gab es noch einmal einen spektakulären Super Bowl – und Tränen. Der 38:35-Triumph der Kansas City Chiefs über die Philadelphia Eagles war die letzte Übertragung in jenem Sender, der die Berichterstattung über American Football und die Profiliga NFL in Deutschland in den vergangenen zehn Jahren geprägt hat, was vor allem Christoph „Icke“ Dommisch nahe ging: Den Kult-Moderator übermannten am Ende die Emotionen.

Dabei war schon länger klar, dass nach dem Super Bowl 2023 eine neue TV-Ära beginnen würde. Statt bei Pro Sieben, Sat 1 und deren kleineren Sattelitensendern (z. B. Pro Sieben Maxx) ist die beste Football-Liga der Welt künftig bei einem anderen Privatsender zu sehen: Die RTL-Gruppe hat sich die Rechte für die nächsten fünf Jahre gesichert – und will das Angebot im Vergleich zur bisherigen Marke „ran NFL“ ausweiten.

Die Sendergruppe bietet nach eigenen Angaben rund 80 Live-Übertragungen pro Saison. Bis zu drei Spiele pro Woche werden ab der Saison 2023/24 auf den frei zu empfangenden Sendern RTL und Nitro laufen. Eine weitere Partie gibt es im kostenpflichtigen Internetangebot RTL+. „Ergänzt wird das üppige Sportrechtepaket von umfangreicher Highlight- und Rahmenberichterstattung über alle Plattformen“, hieß es in einer Mitteilung des Senders, „American Football ist nach Fußball die beim 14- bis 49-jährigen Publikum begehrteste Sportart hierzulande.“ Davon will nun RTL profitieren. Geschäftsführer Henning Tewes: „Mit dem Erwerb der NFL-Rechte stärken wir unsere Programme nachhaltig über viele Jahre.“

Das Moderatoren-Team ist noch nicht benannt

Auch DAZN wird weiterhin die NFL übertragen. Der kostenpflichtige Internetsender verlängerte den bereits bestehenden Kontrakt und zeigt nach eigenen Angaben die gesamte Saison inklusive der Play-offs.

Noch ist offen, mit welchem Moderatoren-, Kommentatoren- und Experten-Team RTL in die nächste Saison starten wird – und ob das eine oder andere vertraute Football-Gesicht (zum Beispiel „Coach“ Patrick Esume, Björn Werner, Jan Stecker oder Christoph „Icke“ Dommisch) womöglich die Seiten wechselt. Bisher hat RTL-News-Geschäftsführer Stephan Schmitter den Fans nur die „besten Football-Experten sowohl hinter als auch vor der Kamera“ versprochen. In eine ähnliche Richtung gingen die Äußerungen von NFL-Deutschland-Chef Alexander Steinforth zuletzt im Interview mit W&V: „Das sind natürlich prägende Figuren für den Sport, die auch viel dazu beigetragen haben, ihn in Deutschland noch populärer zu machen. Und deswegen freuen wir uns – ganz allgemein gesprochen – natürlich, wenn sie auch in Zukunft eng am American Football sind.“

Weitere prominente Namen, die für die Football-Übertragungen bei RTL gehandelt werden, sind Carsten Spengemann, Frank Buschmann, Florian Schmidt-Sommerfeld und Laura Wontorra.