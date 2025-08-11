American Football: Die „Gang“ ist gewappnet für neue Aufgaben

Die erste Saison der Balingen Bucks war geprägt von vielen Höhen, aber auch ein paar Tiefen. Nun sollen die nötigen Lehren gezogen werden, um in der kommenden Saison erneut anzugreifen.
Dienstagnachmittag, 15.30 Uhr. Samir Hatchami und Nelson Stegmaier, der erste und zweite Vorstand der Balingen Bucks, haben sich in einem Café in der Balinger Innenstadt zum Gespräch mit unserer Zeitung eingefunden. Nach wenigen Minuten winkt Stegmaier einem jungen Mann auf der anderen Straßenseite zu. „Das ist einer unserer O-Liner“, sagt der 26-Jährige und ergänzt lachend: „Die Bucks sind inzwischen eine richtige Gang. Wir sind überall!“