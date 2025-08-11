American Football: Die „Gang“ ist gewappnet für neue Aufgaben

Die erste Saison der Balingen Bucks war geprägt von vielen Höhen, aber auch ein paar Tiefen. Nun sollen die nötigen Lehren gezogen werden, um in der kommenden Saison erneut anzugreifen.

Dienstagnachmittag, 15.30 Uhr. Samir Hatchami und Nelson Stegmaier, der erste und zweite Vorstand der Balingen Bucks, haben sich in einem Café in der Balinger Innenstadt zum Gespräch mit unserer Zeitung eingefunden. Nach wenigen Minuten winkt Stegmaier einem jungen Mann auf der anderen Straßenseite zu. „Das ist einer unserer O-Liner“, sagt der 26-Jährige und ergänzt lachend: „Die Bucks sind inzwischen eine richtige Gang. Wir sind überall!“

„Dankbar und stolz“

Stegmaiers Traum einer American-Football-Mannschaft in Balingen hat sich innerhalb von weniger als zwei Jahren nicht nur verwirklicht, sondern ist tatsächlich zu einer beeindruckenden Bewegung geworden. Und auch wenn die erste offizielle Saison der Bucks nicht immer nur Höhen, sondern auch Tiefen mit sich brachte, können die Verantwortlichen stolz auf den Werdegang ihres Projekts blicken: „Wir sind enorm dankbar und stolz, dass es dieses Team überhaupt gibt. Jetzt können wir uns eine erste Saison auf die Fahne schreiben“, so Hatchami. Stegmaier ergänzt: „Natürlich sind wir während Spielen komplett konzentriert und perfektionistisch. Aber wenn man dann zur Ruhe kommt, realisiert man schon, was hier passiert.“

Nur ein Sieg in der Premierensaison

Sportlich lief es allerdings alles andere als rund – die beiden Vorstände sind die ersten, die das anprangern. Man war mit der Hoffnung in die Premierensaison gestartet, in der Kreisliga direkt ins Aufstiegsrennen eingreifen zu können. Acht Spiele und sieben Niederlage später ist dieser Traum deutlich geplatzt. Dennoch ist Hatchami überzeugt: „Wir hätten wirklich um die Meisterschaft mitspielen können. Wir haben einige Spiele unglücklich oder knapp verloren und hätten insgesamt viel mehr heraushole können.“

Unsere Empfehlung für Sie American Football Zwei Bucks springen von der Kreisliga in die GFL Taha Erkeneken und Jason Wagner wechseln nach Ravensburg in die GFL – nach nur einer Saison Football-Erfahrung bei den Balingen Bucks.

Ein Großteil der Mannschaft hatte vor der Saison keinerlei Erfahrung im American Football. Beim Auswärtsspiel in Reutlingen beispielsweise hätten die Bucks kurz vor Schluss beim Stand von 6:6 mit einem sogenannten „Spike“ die Chance gehabt, die Partie mit einem Field Goal zu gewinnen. Doch das Team war nicht geistesgegenwärtig genug, ließ die Uhr ablaufen und verlor das Spiel in der Verlängerung. „Das war natürlich extrem ärgerlich“, erinnert sich der Offensivcoach Stegmaier. „Aber sowas lässt sich eben im Training nicht simulieren – du musst es im Spiel erleben.“

Ein neuer Headcoach und eine Jugendmannschaft

Daher ist nun die Devise: Aus der ersten Saison lernen und sich weiterentwickeln. „Wir haben in der Liga viel Lehrgeld gezahlt, aber wir haben auch immer wieder gezeigt, dass wir dort hingehören“, ist sich Hatchami sicher. Aktuell ist man auf der Suche nach neuen Spielern und vor allem nach einem neuen Headcoach – dem man dann wiederum die bestmöglichen Rahmenbedingungen bereiten möchte. Außerdem muss aufgrund einer Auflage des Verbands zur kommenden Saison eine Jugendmannschaft angemeldet werden – entweder aus eigener Kraft oder in Form einer Spielgemeinschaft.

Mehr als nur Training

„Auch abseits des Feldes haben wir viel gelernt. Die Jungs wissen jetzt, dass Football nicht einfach nur zweimal die Woche trainieren bedeutet. Man muss körperlich – und vor allem mental – Woche für Woche bereit sein“, erklärt Nelson Stegmaier. Mit dieser Mentalität soll die „Gang“ der Bucks weiter wachsen – sowohl auf dem Feld als auch bei zufälligen Begegnungen in der Balinger Innenstadt.