1 Headcoach Flavio Consagra (links) hat mit den Foxes beide Spiele gegen den designierten Meister gewonnen. Foto: Black Forest Foxes Die Black Forest Foxes kämpfen in der Landesliga um den zweiten Platz. Headcoach Flavio Consagra bemängelt jedoch die Personalsorgen seines Football-Teams.







Link kopiert



Die Black Forest Foxes – Footballer des SV Dietersweiler – stehen vor dem Endspurt in der Landesliga. Im Gespräch mit unserer Redaktion verriet Foxes-Coach Flavio Consagra, was seine Mannschaft ausmacht und was das bisherige Highlight der Foxes war.