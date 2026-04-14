Die Albstadt Alligators gewinnen zum Saisonstart der Football-Bezirksliga Baden-Württemberg gegen die Kuchen Mammuts.– warum der Head Coach trotzdem nicht vollständig zufrieden war.
Einen gelungenen Auftakt in die neue Football-Saison der Bezirksliga Baden-Württemberg feierten die Albstadt Alligators mit einem 17:12 (7:0, 7:0, 0:6, 3:6)-Erfolg gegen die Kuchen Mammuts. Vor mehr als 200 Zuschauern im Lichtenbolstadion in Tailfingen entwickelte sich bei optimalen Witterungsbedingungen eine spannende und abwechslungsreiche Partie.