Die Albstadt Alligators gewinnen zum Saisonstart der Football-Bezirksliga Baden-Württemberg gegen die Kuchen Mammuts.– warum der Head Coach trotzdem nicht vollständig zufrieden war.

Einen gelungenen Auftakt in die neue Football-Saison der Bezirksliga Baden-Württemberg feierten die Albstadt Alligators mit einem 17:12 (7:0, 7:0, 0:6, 3:6)-Erfolg gegen die Kuchen Mammuts. Vor mehr als 200 Zuschauern im Lichtenbolstadion in Tailfingen entwickelte sich bei optimalen Witterungsbedingungen eine spannende und abwechslungsreiche Partie.

Starker Beginn legt den Grundstein für den Heimsieg Die Alligators erwischten insgesamt den besseren Start und konnten sich im Laufe der Begegnung entscheidend durchsetzen, auch wenn es bis zum Schluss eng blieb.

Running Backs sorgen für Touchdowns

Für die Punkte sorgten vor allem die Running Backs: Flo Jetter und Som Sai Alounlasy erzielten die Touchdowns für die Footballer aus dem Zollernalbkreis. Zudem setzte die Defensive wichtige Akzente: Florian Endriß sorgte mit einem erzwungenen Fumble inklusive Ballgewinn für echte Highlight, während Finn Adler eine Interception beisteuerte.

Som Sai Alounlasy als Schlüsselspieler im Offensivspiel

Als wertvollster Spieler ragte Som Sai Alounlasy heraus. Mit starken Läufen trieb er die Alligators-Offensive immer wieder nach vorne und war ein entscheidender Faktor im Angriffsspiel – unterstützt von einer stabilen und kompakten Offensive-Line.

Kritischer Blick trotz erfolgreichem Saisonstart

Trotz des gelungenen Starts sah das Trainerteam noch Verbesserungspotenzial: „Den Saisonauftakt zu gewinnen ist natürlich immer schön, aber es war auch keine Glanzleistung. Wir haben einige Dinge gesehen, an denen wir noch arbeiten müssen – vor allem mit Blick auf das nächste Spiel“, lautete das Fazit von Alligators-Spielertrainer Markus Lohr.

Nächstes Heimspiel gegen Wilddogs II

Weiter geht es für die Alligators am 26. April erneut vor heimischem Publikum. Dann wartet mit den hoch gehandelten Pforzheim Wilddogs II die nächste Herausforderung.

Albstadt Alligators – Spiele Bezirksliga BW

Alligators – Kuchen Mammuts 17:12

Alligators – Pforzheim II 26. April

Esslingen Raccoons – Alligators 3. Mai

Backnang – Alligators 9. Mai

Pfrozheim II – Alligators 25. Mai

Alligators – Backnang 7. Juni

Alligators – Bruchsal Rebels 14. Juni

Bruchsal Rebels – Alligators 19. Juli

Alligators – Esslingen 25. Juli

Kuchen – Alligators 1. August