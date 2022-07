1 Voller Euphorie geht es für die Black Forest Foxes aus Dietersweiler ins letzte Saisonspiel, dann entscheidet sich, ob sie um den Aufstieg spielen. Foto: Sabrine Schranz

Die Black Forest Foxes kämpfen am Samstag um den Aufstieg. Zwar ist die Meisterschaft kein Thema mehr, aber die Relegation.















Das letzte Spiel gegen die Bondorf Bulls haben die Dietersweiler Foxes knapp verloren – 22:24. "Das ist, wie wenn man im Fußball nach zwei Spielen mit einem Tor Unterschied verliert", erklärt Flavio Consagra, Headcoach der Dietersweiler Footballer. Trotz des extrem knappen Ergebnis sei der Sieg verdient an die Bondorf Bulls gegangen. Am Samstag, 23. Juli, wird um 16 Uhr das letzte Spiel der Saison gegen die Ravensburg Razorbacks ausgetragen.

Aufstieg und Vizemeisterschaft

Damit ist die Meisterschaft für die Foxes vom Tisch. Das tut der Motivation aber keinen Abbruch. Nächstes Ziel: Vizemeister und Aufstieg in die Landesliga. Bei dem letzten Spiel der Black Forest Foxes am Samstag gegen die Ravensburger entscheidet sich, welches der beiden Teams sich für die Möglichkeit um die Vizemeisterschaft und den Aufstieg zu spielen, qualifizieren wird. Mit einer Niederlage wird das Team dritter. Wer gewinnt wird im September in Hin- und Rückspiel gegen den vorletzten der Landesliga antreten.

Kein klarer Favorit

Headcoach Consagra ist zwar mit der bisherigen Leistung seines Teams zufrieden. Das heißt jedoch keinesfalls, dass jetzt nachgelassen wird: "Vor der Saison habe ich gesagt, dass wir oben mitspielen wollen. Das haben wir geschafft. Jetzt ist sogar noch mehr drin." Darum wird das Team am Samstag noch einmal alles geben. "Das Ziel ist immer der Sieg. Wir wissen, was wir können."

Bisher hatten die Black Forest Foxes und Ravensburg Razorbacks noch kein Spiel gegeneinander, da sie in unterschiedlichen Gruppen eingeteilt sind. Es steht also kein klarer Favorit fest. Die Ravensburger haben eine Bilanz von vier Siegen und zwei Niederlagen, ebenso wie die Black Forest Foxes.

Nächste Runde angepeilt

Die Vorbereitungen für das Spiel am Samstag laufen auf Hochtouren. Montags und donnerstags wird auf dem Feld trainiert; zusätzlich trifft sich das Team in der Woche vor dem Spiel noch einmal zur Theorie mit Videoanalysen. Am Samstag entscheidet sich also, ob die Saison für die Foxes gelaufen ist oder es in die nächste Runde geht. In dem Fall würde es üblicherweise so ablaufen, dass sich das Team einen Monat Pause zur Regeneration nimmt, bevor wieder ins Training eingestiegen wird. Dabei würde es sich dann vor allem um Grundlagen und körperliche Fitness handeln.

Für den Headcoach ist das aber momentan noch kein Thema. Die Planung ist auf das Spiel um den Aufstieg ausgelegt. "Wir sind im Mindset, noch mal zu spielen", betont Consagra. Für das Relegationsspiel sei das Ziel, gut vorbereitet zu sein.

Heimvorteil für Dietersweiler

Nun muss sich am Samstag jedoch erst einmal entscheiden, wer in die Sommerpause geht und wer im Spiel um den Aufstieg noch einmal alles geben muss. Einen klaren Vorteil haben die Foxes: Sie spielen bei sich daheim, während den Ravensburg Razorbacks und ihren Fans eine zweistündige Anreise bevorsteht. "Wir werden von den eigenen Fans vor heimischer Kulisse angefeuert werden."

Allerdings sind die Foxes nach vier Wochen Pause nicht so gut eingespielt wie die Ravensburger, die an den drei Wochenenden davor spielten. Dafür sind die Foxes natürlich ausgeruhter, haben weniger Probleme mit Verletzungen und können mit voller Power spielen. Headcoach Consagra: "Was da jetzt besser ist, kann ich so nicht sagen. Das wird am Samstag auch für mich spannend zu beobachten."