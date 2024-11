Ameos in Winterlingen: Der mobile Pflegedienst ist eingestellt

Ameos in Winterlingen

1 Wegen des Fachkräftemangels hat das Unternehmen Ameos seinen ambulanten Pflegedienst in Winterlingen eingestellt. Foto: dpa/Jens Kalaene

Wegen des anhaltenden Personalmangels hat das Pflegeunternehmen Ameos seinen ambulanten Pflegedienst in Winterlingen eingestellt; etwa 50 Patienten sind davon betroffen. Der Fokus soll nun stärker auf den stationären Bereich gelegt werden.









„Diese Entscheidung fiel uns nicht leicht“, heißt es in einem Schreiben des Pflegeunternehmens Ameos. Die Rede ist vom ambulanten Pflegedienst, dessen Betrieb in Winterlingen inzwischen eingestellt wurde – eine Entscheidung, die angesichts des anhaltenden Fachkräftemangels getroffen wurde. Seit Anfang November sind die Pflegekräfte nicht länger unterwegs, um pflegebedürftige Patienten in ihren Wohnungen zu versorgen.