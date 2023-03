18 Die Spencer-Schwestern Amelia (links) und Eliza sind Großbritanniens vielleicht glamourösestes Zwillingspaar. Foto: IMAGO/Future Image/IMAGO/Dave Bedrosian

Charles Spencer, der neunte Earl Spencer, hat eine große Familie. Sieben Kinder aus drei Ehen zählt der jüngere Bruder von Prinzessin Diana. Die ältesten drei – Lady Kitty, Lady Eliza und Lady Amelia – haben sich über die Jahre zu Großbritanniens vielleicht angesagtestem It-Girl-Trio entwickelt. Jetzt hat Amelia Spencer in Südafrika geheiratet. „Es hat uns so viel bedeutet, hier zu heiraten“, zitiert die Zeitschrift „Hello“ die 30-Jährige: „Greg und ich haben hier unsere glücklichsten Momente verbracht.“

Am Wochenende posteten die Britin und ihr Verlobter Greg Mallett ein Foto, das sie vor der unverkennbaren Bergkulisse von Kapstadt zeigt. „Nicht mehr lange...“ schrieb das Paar dazu.

Amelia ist die Tochter von Charles Spencer und seiner ersten Frau Victoria Lockwood. Sie und ihre Zwillingsschwester Eliza kamen 1992 im exklusiven St. Mary’s Hospital in London zur Welt – wie ihre weltberühmten Cousins: Prinz William und Prinz Harry. Als sie mit ihren Eltern die Klinik verließen, warteten auf die beiden Säuglinge schon die Fotografen. Nicht nur wegen ihrer berühmten Tante, der Prinzessin von Wales, sondern auch, weil die Spencers selbst zu den ersten Familien des Landes zählen.

Den Titel Earl (und Althorp, den Sitz der Familie in der englischen Grafschaft Northamptonshire) wird einst der Bruder der drei Spencer-Schwestern erben: Louis, der jetzt noch den Höflichkeitstitel Viscount Althorp trägt.

Als die Mädchen drei waren, zog die Familie nach Südafrika. Dort erfuhr Earl Spencer 1997, dass seine Schwester Diana in Paris bei einem Autounfall ums Leben gekommen war – verfolgt von Paparazzi auf der Jagd nach einem weiteren Bild der berühmtesten Frau der Welt. In einem Fernsehinterview erinnerte sich Spencer, wie er seinen Kindern sagte, dass „Auntie Diana“ tot sei. Eine seiner Zwillingstöchter antwortete: „Aber doch nicht in echt, Daddy.“

Amelia hat wenige Erinnerungen an ihre Tante. Dem „Hello“-Magazin sagte sie: „Dass letzte Mal sah ich sie, als sie nach Kapstadt kam und ein paar Monate bei uns lebte.“ Sie erinnere sich an einen Tag am Strand mit Diana: „Wir sind alle gerannt und haben gespielt. Wir hatten einen tollen Tag dort. Ich bin froh, dass ich diese Erinnerung habe.“ Die 30-Jährige ist voller Bewunderung für ihre berühmte Tante: „Diana war eine unglaubliche Ikone, und ich weiß, dass sie die Herzen und das Leben vieler Menschen berührt hat.“

Beide Zwillingsschwestern modeln

Lady Amelia arbeitet heute als Model. Sie ist bei der selben Londoner Modelagentur unter Vertrag wie ihre Zwillingsschwester Eliza. Die Agenturgründerin Sarah Doukas entdeckte einst eine junge Kate Moss am JFK-Flughafen in New York. Ihr gutes Aussehen haben die Spencer-Schwestern nicht nur von ihrer Tante: Auch ihre Mutter Victoria Lockwood arbeitete in den 1980er Jahren als Model.

Lady Eliza ist die einzige der Schwestern, die noch nicht unter der Haube ist. Vergeben ist aber auch sie: Kürzlich gratulierte die 30-Jährige ihrem Partner Channing Millerd zum „verflixten siebten Jahr“.

2021 waren Eliza und Amelia zusammen auf dem Titel des „Tatler“. In einem dazugehörigen Interview sagte Eliza über Diana: „Wir kannten sie nur als unsere Tante. Da wir in Südafrika aufgewachsen sind, hatte ich bevor ich erwachsen war keine Ahnung, wie wichtig sie war.“

Die bekannteste der Spencer-Schwestern ist aber Lady Kitty, die zwei Jahre älter als ihre Zwillingsschwestern ist. Kitty ist Model und Markenbotschafterin für die italienische Edelmarke „Dolce & Gabbana“. 2021 heiratete sie bei Rom den schwerreichen Unternehmer Michael Lewis. Lewis ist 32 Jahre älter als die Aristokratin.

Die Hochzeit war ein gewaltiges Event in der berühmten Villa Aldobrandini in der Nähe der italienischen Hauptstadt. Lady Kitty trug während der mehrere Tage dauernden Feierlichkeiten fünf verschiedene Kleider – alle von der Luxusmarke „Dolce & Gabbana“ und eines größere Schneiderkunst als das andere.

Einer fehlte aber bei der gewaltigen Hochzeitssause: Der Vater der Braut. Charles Spencer soll britischen Medien zufolge wenig Kontakt zu seinen ältesten Töchtern haben. 1997 ließ er sich von seiner ersten Frau Victoria scheiden und kehrte zurück nach Großbritannien, die Kinder blieben bei seiner Frau. Ob er jetzt in Kapstadt seine Tochter Amelia zum Traualtar führte? Unklar. Auf Instagram postete Earl Spencer am Wochenende auf seinem Account „Althorp House“ zumindest nicht Fotos aus Südafrika, sondern von seinen Ländereien rund um seinen Herrensitz Althorp.