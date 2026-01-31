Ambulante Pflege in Triberg: Sozialstation zwischen Fachkräftemangel und wachsender Verantwortung

Die Sozialstation Triberg betreut bis zu 300 Pflegebedürftige. Geschäftsführer Markus Aydt spricht über Wandel, Fachkräftemangel und die Bedeutung ambulanter Pflege auf dem Land.

Seit sieben Jahren führt Markus Aydt die Sozialstation Triberg. Eine Aufgabe, die für ihn weit mehr ist als nur ein Beruf. „Die Arbeit als Leiter der Sozialstation bedeutet mir sehr viel.“ Für ihn gibt es jeden Tag eine Motivation, sich für Menschen zu engagieren. Schon früh entwickelte sich der Wunsch, mit Menschen zu arbeiten: Durch seine Eltern, die im Einzelhandel tätig waren, kam er in engen Kontakt mit Kunden.

Heute betreut die Sozialstation Triberg zwischen 250 und 300 Pflegebedürftige. Die Zahl nehme weiter zu, erklärt Aydt. Eine Entwicklung, die nicht nur den steigenden Pflegebedarf widerspiegelt, sondern auch die wachsende Bedeutung ambulanter Pflegeangebote, insbesondere im ländlichen Raum.

Wandel steht an

Rückblickend habe sich die Sozialstation in den vergangenen Jahren stark verändert. „Wir sind in einem Entwicklungsprozess hin zu einem sozialwirtschaftlichen Unternehmen“, beschreibt Aydt den Wandel der zurückliegenden sieben Jahre. Damit verdeutlicht er, dass sich die Einrichtung von einer rein fürsorglichen Organisation hin zu einer professionell geführten Struktur entwickelt. Um unter heutigen Bedingungen – etwa dem Fachkräftemangel – bestehen zu können, müsse die Sozialstation unternehmerischer denken und handeln.

„Mit der ordinären Station, wie man sie 1980 gründete, wo noch Schwestern gepflegt haben und alles familiärer war, ist die heutige Station nicht mehr zu vergleichen“, so der Geschäftsführer. Stattdessen gelte es, neue Projekte anzugehen, Marktveränderungen zu beobachten und vorausschauend zu arbeiten.

Zwischen Herausforderungen und Wichtigkeit

Eine der größten Herausforderungen bleibt der Fachkräftemangel. Aydt spricht von einer „umgedrehten Alterspyramide“. Es gebe immer mehr Pflegebedürftige und weniger junge Menschen, die den Beruf wählen wollen. Der Ruf, Pflegekräfte würden zu wenig verdienen, habe sich über Jahre etabliert – obwohl die Vergütung nach der Corona-Pandemie gestiegen sei. Auch unattraktive Arbeitszeiten würden potenzielle Fachkräfte abschrecken.

Gleichzeitig werde Pflege insgesamt teurer, müsse aber weiterhin refinanziert werden. Dass Pflegekräfte ihre Bezahlung verdienen, stellt Aydt dabei klar. „Pflegekräfte verdienen zu Recht das Geld, das sie bekommen.“

Besonders im ländlichen Raum kommen zusätzliche Probleme hinzu. Lange Fahrwege zu den Patienten seien ein erheblicher Kostenfaktor. „Wir verfahren das Geld auf der Straße“, bringt es Aydt auf den Punkt. Dennoch ist ambulante Pflege in seinen Augen unverzichtbar – gerade außerhalb der Städte. Die Sozialstation fungiere als wichtiger Nahversorger und zentraler Ansprechpartner rund um das Thema Pflege.

Wenn Hilfe vor Ort immer wichtiger wird

Der große Vorteil der ambulanten Pflege liege darin, dass Menschen so lange wie möglich in ihrem vertrauten Umfeld bleiben können. „Wir sorgen dafür, dass ältere Menschen weiterhin zuhause wohnen können“, sagt Aydt. Gewohnte Wege, etwa zur Küche oder zum Bad, bleiben erhalten, ebenso das Gefühl von Sicherheit. Zudem sei die ambulante Pflege in vielen Fällen kostengünstiger als eine stationäre Unterbringung.

Für die Zukunft setzt die Sozialstation Triberg daher weiterhin auf eine unternehmerisch stabile Ausrichtung. Geplant ist unter anderem die Eröffnung einer weiteren Tagespflegeeinrichtung in Schonach bis 2027.