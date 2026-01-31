Ambulante Pflege in Triberg: Sozialstation zwischen Fachkräftemangel und wachsender Verantwortung

Die Sozialstation Triberg betreut bis zu 300 Pflegebedürftige. Geschäftsführer Markus Aydt spricht über Wandel, Fachkräftemangel und die Bedeutung ambulanter Pflege auf dem Land.
Seit sieben Jahren führt Markus Aydt die Sozialstation Triberg. Eine Aufgabe, die für ihn weit mehr ist als nur ein Beruf. „Die Arbeit als Leiter der Sozialstation bedeutet mir sehr viel.“ Für ihn gibt es jeden Tag eine Motivation, sich für Menschen zu engagieren. Schon früh entwickelte sich der Wunsch, mit Menschen zu arbeiten: Durch seine Eltern, die im Einzelhandel tätig waren, kam er in engen Kontakt mit Kunden.