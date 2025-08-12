Ambitionierte Ziele: Die SGM Deißlingen/Lauffen will in der Bezirksliga wieder oben angreifen

Im Juni hat die SGM Deißlingen/Laufen den Landesliga-Aufstieg kann verpasst. In der eingleisigen Bezirksliga zählt das Team daher zu den Topfavoriten und hat einen großen Vorteil.
Hört man sich bei den Teams aus der Bezirksliga Schwarzwald/Zollern nach den Favoriten auf die vorderen Plätze um, fällt ein Name eigentlich immer: die SGM Deißlingen/Lauffen. Der Vorjahresvize, der in den Entscheidungsspielen den Aufstieg in die Landesliga knapp verpasst hat, steht bei der Konkurrenz in der Liga weit oben auf der Favoritenliste.