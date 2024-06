1 Mittelalterliche Darstellung eines Kampfs zwischen einem christlichen und muslimischen Ritter in Spanien. Foto: Imago/Panthermedia

Im Mittelalter war Kämpfen Männersache. Das galt auch für die Reconquista, die christliche Rückeroberung Spaniens von den Mauren. Doch stimmt das wirklich? Forscher haben jetzt auf dem Friedhof einer spanischen Burg die Überreste einer Frau gefunden, die an der Seite von Ordensrittern als kriegerische Amazone in die Schlacht zog.









Ritter im Mittelalter? Da denkt jeder sofort an tollkühne Helden in eiserner Rüstung, mit langer Lanze, breitem Schwert und hohem Schild. Und natürlich an Männer. Denn der ritterliche Zweikampf und das Schlachtengetümmel waren ausschießlich Männern vorbehalten. Oder etwa doch nicht? Eine Frau als Ritter? Gab es so etwas wirklich? Ja!