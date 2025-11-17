Amazonasgebiet: Amazonas im Stress – auch in Berlin spürbar

Die grüne Lunge des Planeten schwächelt – und ist derzeit Schauplatz eines Krisengipfels. Ist die Aufmerksamkeit der Welt eine Chance für den Amazonas?
Belém - Der Regenwald in Brasilien steht unter Stress – das macht auch dem deutschen Umweltminister Sorgen. "Die Auswirkungen der Regenwälder auf das Weltklima sind auch in Berlin spürbar", sagte Carsten Schneider bei einem Besuch im Amazonasgebiet, in dem aktuell die Weltklimakonferenz stattfindet. "Wenn der Regenwald im Brasilien nicht mehr da wäre oder nur die Hälfte, hätten wir in Deutschland ganz andere Probleme, weil er die Lunge der Erde ist", betonte der SPD-Politiker.