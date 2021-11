27 Die Heldenreise kann beginnen: Szene aus „Das Rad der Zeit“ Foto: Amazon Prime Video/Jan Thijs

Die Amazon-Prime-Serie „Das Rad der Zeit“ erzählt als Fantasyepos verkleidet eigentlich vom Hier und Jetzt. Das war auch schon das Erfolgsrezept von „Game of Thrones“.















Link kopiert

Stuttgart - Erst verwüsten grunzende Trollocs, die zwar Menschenfleisch über Meilen riechen können, aber ziemlich dumm und wasserscheu sind, ein idyllisches Dorf. Dann stellt sich einem eine religiöse Sekte in weißen Rüstungen in den Weg, die alles, was nach Zauber aussieht, vernichtet und verbrennt. Mal erweist sich die Wirtin in einer Dorfschenke als eine Anhängerin des Dunklen Königs, mal sind in einer Festungsruine nur noch die Schatten am Leben, mal sind Wölfe nicht das, was sie scheinen, und mal trifft man auf Gastfreundschaft, wenn man es am wenigsten erwartet.

Egwene (Madeleine Madden), Rand (Josha Stradowski), Perrin (Marcus Rutherford) und Matrim (Barney Harris) erwartet an jedem neuen Tag ein neues Abenteuer. Das ist so seit Moiraine (Rosamund Pike), die vielleicht mächtigste aller Aes Sedai, auf einmal in der Tür stand und behauptete, dass einer von ihnen auserwählt sei, im Kreislauf der Zeit eine entscheidende Rolle zu spielen.

Eskapismus, Sex und Gewalt

„Das Rad der Zeit“ hat alles, was ein High-Fantasy-Epos braucht, erzählt von einer Gruppe Unerschrockener, die allen Widerständen trotzend in einer dunklen magischen Welt ihre Heldenreise antritt. Sieht so die nächste große Erfolgsserie aus? „Die Idee von der sich im Kreis drehenden Zeit könnte etwas sein, das ,Das Rad der Zeit‘ tatsächlich zu etwas Besonderem macht“, sagt Claus-Peter H. Ernst, Experte für Medienökonomie an der Hochschule der Medien in Stuttgart.

„Game of Thrones“ und Afghanistan

Ernst kennt sich mit so etwas aus. Er ist Co-Autor einer Studie, die sich mit der Frage beschäftigt hat, warum Serien wie „Game of Thrones“ süchtig machen. Und wichtiger, als Eskapismus mit Sex und Gewalt zu dekorieren, sei es, dafür zu sorgen, dass Serienjunkies sich selbst und unsere aktuellen Probleme in Fantasywelten wiedererkennen. „Ich denke, dass ‚Game of Thrones‘ gar nicht so weit weg ist von unserer eigenen Realität heute“, sagt Ernst, „nehmen wir zum Beispiel den Handlungsbogen von Daenerys Targaryen, die sich selbst als die Befreierin der Sklaven und Sklavinnen verstanden hat, aber die Erfahrung machen muss, dass es nicht so einfach ist, bestehende Gesellschaftsstrukturen gänzlich zu ändern. Das erinnert mich ein bisschen an die Problematik, die der Westen in Afghanistan hatte.“

Balance zwischen Gut und Böse

Robert Jordans Romanzyklus „Das Rad der Zeit“ ist von fernöstlichen Philosophie geprägt, sieht die Welt mit anderen Augen: Es geht hier eben nicht darum, dass das Gute das Böse besiegen, sondern dass eine Balance zwischen diesen Seiten geschaffen werden muss. „So ein Denken ist heute vielleicht wichtiger als je zuvor“, hat dann auch Showrunner Rafe Judkins gesagt, als er die Amazon-Prime-Serie im Oktober bei der New York Comic Con erstmals vorstellte.

„Das Rad der Zeit“: der offizielle Teaser-Trailer

Dicke Wälzer

Mit „Game of Thrones“ gemeinsam hat „Das Rad der Zeit“ auch, dass Judkin einen dicken Wälzer ausschlachten (12 000 Seiten ) und auf ein riesiges Personal zurückgreifen durfte (2782 Charaktere). Frauen in Führungspositionen sind hier – anders als im wirklichen Leben und in den meisten anderen Fantasyepen – eine Selbstverständlichkeit. Ihnen ist vorbehalten, die sogenannte Eine Macht zu nutzen, da Männer diese nur verderben und missbrauchen, wenn sie sie in die Finger bekommen. Moiraine ist der Gandalf in „Das Rad der Zeit“.

Die Faszination des Bösen

Erfolgsserien, so Ernst, zeichnet zudem fast immer aus, dass die Story voller überraschender Wendungen ist und dass es komplexe Charaktere gibt, mit denen sich die Zuschauer identifizieren können. In „Das Rad der Zeit“ sind das etwa Egwene, die nicht glücklich mit dem Leben ist, das ihr vorbestimmt ist, Perrin, der seit einem Trolloc-Angriff ein großes Geheimnis mit sich herumschleppt, und Rand, dessen Herz gebrochen wurde. Aber es gibt auch den sadistischen Padan Fain (Johann Myers) – bösartige Charaktere wie dieser bedienen laut Ernst die Faszination des Bösen, die nicht nur „Game of Thrones“ geprägt hat, sondern auch hinter dem True-Crime-Hype steckt.

Lesen Sie aus unserem Plus-Angebot: Die zwölf besten Serien der 2010er Jahre

„Squid Game“ hat alles richtig gemacht

Der Erfolg der Netflix-Serie „Squid Game“ kommt deshalb gar nicht so überraschend: „Es gibt es auch hier die Faszination des Bösen. Wir haben gesellschaftskritische Fragestellungen, wir haben vielschichtige Charaktere. Ich würde mich aber trotzdem schon sehr weit aus dem Fenster lehnen, wenn ich behaupten würde, dass ich den Erfolg vorhergesehen hätte“, gibt Ernst zu, „und wenn es ein Patentrezept gäbe, dann würden Netflix, Amazon und HBO nur Hits produzieren.“

Lesen Sie aus unserem Plus-Angebot: Fünf Gründe für den „Squid Game“-Hype

Bei „Das Rad der Zeit“ scheint man sich trotzdem ziemlich sicher zu sein, das Patentrezept gefunden zu haben: Schon ein halbes Jahr vor dem Start der ersten Staffel haben die Dreharbeiten für Staffel zwei begonnen.

Das Fantasyepos „Das Rad der Zeit“

Bücher

Der Romanzyklus „Das Rad der Zeit“ (Originaltitel: „The Wheel of Time“) stammt von dem US-Schriftsteller Robert Jordan. Der erste Band erschien im Jahr 1990. Als Jordan 2007 starb, schrieb Brandon Sanderson auf Wunsch von Jordans Witwe und Lektorin Harriet McDougal die Saga zu Ende. Mit 14 Originalbänden (in Deutschland wurde die Geschichte in 37 Bücher aufgeteilt) zählt „Das Rad der Zeit“ zu den umfangreichsten Werken der Literaturgeschichte.

Serie

Die Serienfassung von „Das Rad der Zeit“ feiert am Freitag, 19. November, bei Amazon Prime Premiere. Rafe Judkins ist der Showrunner, McDougal ist eine der Produzentinnen. Die ersten Episoden hat die deutsche Regisseurin Uta Briesewitz inszeniert, die zuvor etwa bei „Westworld“- oder „Stranger Things“-Folgen Regie führte.