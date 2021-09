Amazon in Trossingen

2 Gemeinderäte ärgern sich über die wenig greifbaren Aussagen des Amazon-Vertreters. Foto: Fassbender

Wie viel Verkehrsbelastung bedeutet das geplante Verteilzentrum von Amazon für Trossingens Straßen? Eine konkrete Antwort blieb der Online-Riese in der Gemeinderatssitzung am Montagabend schuldig. Klar wurde aber: Ganz vermeiden lassen werden sich die Lieferwagen am Straßenrand wohl nicht.

Trossingen - Das Projekt Amazon-Verteilzentrum geht in die nächste Runde. Der Gemeinderat hat am Montagabend die Gestaltung des Geländes als Grundlage für den vorhabenbezogenen Bebauungsplan und die Gutachten durchgewunken. In der Sitzung stellten sich auch Vertreter von Amazon und Investor Honold und Garbe den Fragen des Gemeinderats.

