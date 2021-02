Amateursport in der Corona-Krise So geht es mit dem Spielbetrieb weiter

"Seit Mittwochabend ist klar, dass wir frühestens nach Ostern wieder loslegen könnten", rechnet Marcel Yahyaijan aber nicht wirklich damit, dass der FC Villingen und Co. am zweiten April-Wochenende wieder um Punkte kämpfen. Somit geht der Trainer des Fußball-Oberligisten davon aus, dass die von Verbänden und vielen Vereinen ins Spiel gebrachten Play-offs – oder Play-downs – nach einer beendeten Vorrunde keine Option mehr sind. "Einfach aus zeitlichen Gründen." Für Marcel Yahyaijan wäre es aber auch kein großes Problem, die restlichen Vorrundenspiele erst ab Anfang Mai über die Bühne zu bringen. "Dann würde es bis zum Saisonende eben einige englische Wochen mehr geben", ist der Trainer des FC 08 weiter optimistisch, dass die Saison 2020/21 in die Wertung kommt.

Ähnlich sieht es Kuno Kayan. "Das oberste Ziel ist es, die Vorrunden zu beenden – und danach noch die Auf- und Abstiegsspiele zu bestreiten. Im Idealfall könnten nach einer Beendigung der Vorrunden sogar noch Play-offs und Play-downs gespielt werden", hätte sich der Vorsitzende des Fußball-Bezirks Schwarzwald aber in Sachen Lockerungen für den Amateursport mehr Perspektiven von den politischen Entscheidern gewünscht. Wichtiger sei aber, einen dritten Lockdown zu vermeiden.

Auch Thorsten Kratzner schätzt die Lage realistisch ein. "Deshalb war die Entscheidung der Politik natürlich keine Überraschung. Unser Ziel bleibt es aber weiter, die Runden mit möglichst vielen Spieltagen zu beenden", sieht es der Sprecher des Südbadischen Fußballverbandes (SBFV) jedoch nicht mehr als wahrscheinlich an, dass aufgrund der fehlenden Zeit – die Saison 2020/21 muss bis zum 30. Juni beendet werden ("Eine Verlängerung ist kein Thema") – Play-offs und Play-downs gespielt werden können. "Ich denke, dass wir zufrieden sein können, wenn die Vorrunden abgeschlossen werden und dann in die Wertung kommen", so Kratzner. Demnächst würde es auch offizielle Beschlüsse geben, wie es genau im südbadischen Fußball weitergehen wird.

Handball

Während die Fußballer also weiter in der Warteschleife sind, ist im Handball "mit den jüngsten Ergebnissen aus dem Bund-Länder-Treffen zu Corona auch eine Entscheidung für den Spielbetrieb der drei Verbände in Baden-Württemberg (HVW, SHV, BHV) sowie dem HBW (Baden-Württemberg-Oberliga) gefallen: Die Spielrunde 2020/21 wird beendet. Eine Wertung der Spielrunde 2020/21 findet nicht statt. In den Ligen der drei Verbände gibt es keine sportlichen Auf- oder Absteiger." So heißt es in einer gemeinsamen Mitteilung der Verbände. Diese wollen nun die Aktivitäten auf die Planungen für die Spielrunde 2021/22 fokussieren. "Im Bereich der Jugend zielen diese weiterhin auf eine sportliche Qualifikation für die Runde 2021/22. Über einen eventuellen Auf- und Abstieg in der 3. Bundesliga ist noch nicht entschieden. Ebenso laufen Überlegungen, wie – sofern der Mannschaftssport wieder zugelassen wird – der Handball in den kommenden Monaten bis zum Beginn der Runde 2021/22 gefördert werden kann", haken die baden-württembergischen Handball-Chefs die Saison 2020/21 ab.

Die Entscheidung der Landesverbände kommt für die Handballer aus dem Schwarzwald-Baar-Kreis nicht überraschend. "Mit diesem Beschluss ändert sich pauschal für unsere Planung erst einmal nichts. Wir machen kein Training und planen für die Saison 2021/22", gab es für Stephan Lermer keine Alternative zum Saisonabbruch ohne Wertung. Der Abteilungsleiter des Landesligisten TV St. Georgen hat dabei auch die aktuellen Infektionszahlen im Blick. "Sport in Gruppen wird erst ab einer Inzidenz von 35 realistisch. Aktuell liegen wir bei 72, Waldshut sogar bei 105. Wir müssen uns nichts vormachen. Wenn wir im September in die neue Saison starten könnten, wäre das ein großer Erfolg."

Peter Gary glaubt noch nicht wirklich, dass im September schon wieder "alles normal" ist. Zunächst ist der Vorsitzende des württembergischen Bezirksliga-Tabellenführers VfH Schwenningen "enorm enttäuscht" über die Verlängerung des Lockdowns. "Das ist ein Tiefschlag für den gesamten Amateursport, nicht nur für die Handballer", sieht der Schwenninger die Bedeutung des Sports für die Gesundheit und die Gesellschaft zu wenig gewürdigt. "Es wird zudem nicht einfach, alle Eltern davon zu überzeugen, dass sie ihre Kinder wieder ins Sporttraining schicken, wenn der Lockdown beendet ist", erwartet Gary, dass die Pandemie auch mittelfristig die Vereine vor Probleme stellt.

Er glaubt weiter, dass die Schere zwischen Amateur- und Profivereinen in den kommenden Monaten noch weiter aufgeht. "Im Vergleich zu uns haben es die Profis gut", sieht der VfH-Vorsitzende deren Privilegien nicht als selbstverständlich an.

Basketball

Während im Handball der finale Schritt hin zum Abbruch der Saison getan ist, zögern die Basketballer diesen noch so lange wie möglich hinaus. Der Verband von Baden-Württemberg (BWW) vermittelt noch keine konkreten Pläne, die laufende Spielzeit abzubrechen. BWW-Präsident Joachim Spägele hofft vielmehr darauf, dass sich in den kommenden Wochen doch noch ein Weg auftun wird. "Dass bis in den März hinein jetzt erst einmal nichts gehen wird, steht ja nun fest. Wir warten trotzdem noch ab. Dass wir die Saison nicht unter regulären Bedingungen beenden können, ist ganz klar. Wir hoffen trotzdem – in welcher Form auch immer – bald wieder trainieren und spielen zu können."

Wie Spägele erzählt, drehen sich die Hoffnungen der Vereine gar nicht zwingend um die Beendigung der Saison im Bezug auf ein sportliches Ergebnis sowie einen Auf- und Abstieg. Vielmehr gehe es darum, "dass die Leute wieder Basketball spielen wollen. Unterhalb der Regionalliga handelt es sich bei uns eben hauptsächlich um einen Freizeitsport. Die Vereine wollen trainieren und spielen, um endlich wieder ihrem Hobby nachgehen zu können."

Sorgen macht sich Joachim Soägele vor allem um den Nachwuchs. Abmeldungen seien für die Vereine in den vergangenen Monaten kein allzu großes Problem gewesen – die fehlenden Anmeldungen hingegen umso mehr. "Normalerweise sind der September und der Oktober die Monate, in denen wir viele Kinder zum Basketball bringen – vor allem durch Initiativen an den Schulen. Da dies alles nicht möglich war, fehlt uns ein kompletter Jahrgang", erzählt der BBW-Präsident. Aber Spägele weiß auch, dass die Zeit davon rennt: "Wir müssen im März wieder in die Hallen dürfen, sonst wird es nicht reichen." Selbst wenn die Saison 2020/21 tatsächlich abgebrochen werden muss, werden für den Sommer bereits Pläne geschmiedet. "Wir wollen unbedingt im Sommer organisierten Basketball anbieten – vor allem zum Wohle der Kinder."

Tennis

Unterdessen sind im Tennis die Würfel schon gefallen. "Der Badische Tennisverband bricht die Winterhallenrunde 2020/21 vollständig ab. Aufgrund der anhaltenden Corona-Pandemie und den daraus resultierenden behördlichen Einschränkungen ist eine Wiederaufnahme des Spielbetriebs in absehbarer Zeit leider nicht möglich. Deshalb werden alle bereits ausgefallenen und alle noch ausstehenden Mannschaftsspiele ersatzlos gestrichen. Diese Entscheidung hat zur Folge, dass keine Auf- und Abstiegsregelungen angewandt werden. Das Spielklassenrecht für die kommende Saison wird sich aus der ursprünglichen Gruppeneinteilung 2020/21 ergeben. Außerdem wird die Meldegebühr mit 20 Euro je Team anteilig zurückerstattet, lediglich der EDV-Anteil in Höhe von acht Euro verbleibt beim BTV." So heißt es auf der Homepage des Badischen Tennisverbandes.