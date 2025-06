Am Zollernalb-Klinikum: Mike Reif und weitere radeln für die Palliativ-Station

1 Meike Reif (rechts) hebt sein Rad voller Stolz – ebenso sein Sohn Finn links. Foto: Reif Der Mike Reif, Teamleitung Anästhesiepflege, und 22 weitere Radfahrer haben radelnd Geld gesammelt, das die Palliativ-Station dringend benötigt.







Link kopiert



23 engagierte Radfahrerinnen und Radfahrer haben für den guten Zweck kräftig in die Pedale getreten: Unter dem Motto #bike4palli umrundeten sie auf dem Bodensee-Radweg den gesamten See – in einem Tag. Organisiert wurde die Charity-Radtour erneut von Mike Reif, Teamleitung Anästhesiepflege, am Zollernalb-Klinikum. Unterstützt wurde er unter anderem von seinem 14-jährigen Sohn Finn, der ihn auf den ersten 160 Kilometern begleitete.