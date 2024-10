Am ZOB in Nagold

1 Die versammelten Teilnehmer der Mahnwache unter dem Titel: „Never forget October 7th“. Foto: Gabriel Stängle

Auch in Nagold fand am 7. Oktober eine Mahnwache zum Gedenken an die Opfer des Hamas-Massakers vor einem Jahr statt.









Am 7. Oktober fand von 6.29 Uhr bis 7 Uhr in der Waldachstraße beim ZOB eine Mahnwache unter dem Titel: „Never forget October 7th“ statt. Genau zu dieser Zeit, um 6.29 Uhr Ortszeit, begann vor einem Jahr der Terrorüberfall der Hamas auf den Süden Israels und damit das schlimmste Pogrom an Juden seit der Schoa.